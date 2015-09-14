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    Мело: «Манчини доверяет мне»

    Полузащитник «Интера» Филипе Мело прокомментировал победу своей команды в миланском дерби, которое состоялось уже в рамках 3-го тура Серии А.

    «Я доволен этой победой, так как это был очень важный матч. Мы должны продолжать в том же духе. Роберто Манчини доверяет мне, он тренер мирового уровня и я горжусь работой с ним.

    Я получил желтую карточку, но не думаю, что я это заслужил. В дерби всегда происходит много борьбы. Если бы мне пришлось фолить на вторую желтую карточку, то я бы обязательно это сделал. И все же я не фолил на Балотелли в том эпизоде.

    Балотелли может показывать игру на уровне лучших футболистов мира, если сосредоточится на футболе. Он отличный игрок, на котором приходится часто фолить», – приводит слова Мело Football Italia.

    Напомним, что «Интер» одержал победу над «Миланом« в первом дерби сезона со счетом 1:0.

    Источник: Football Italia

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    14.09.2015 07:43
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