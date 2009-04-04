|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нумансия
|20
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2009
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|0:2
|Севилья (Севилья)
|23.05.2009
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Нумансия (Сория)
|17.05.2009
|Был в запасе
|Нумансия (Сория)
|1:0
|Рекреативо (Уэльва)
|10.05.2009
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Нумансия (Сория)
|02.05.2009
|Был в запасе
|Нумансия (Сория)
|2:0
|Малага (Малага)
|25.04.2009
|1' -57'
|Альмерия (Альмерия)
|2:1
|Нумансия (Сория)
|21.04.2009
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|18.04.2009
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Нумансия (Сория)
|12.04.2009
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|0:0
|Эспаньол (Барселона)
|04.04.2009
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:3
|Нумансия (Сория)
|22.03.2009
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|2:1
|Спортинг (Хихон)
|35'
|15.03.2009
|1' -90'
|Расинг (Сантандер)
|5:0
|Нумансия (Сория)
|26'
|08.03.2009
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|75'
|01.03.2009
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|0:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|22.02.2009
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Нумансия (Сория)
|56'
|15.02.2009
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|0:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|31.01.2009
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|57'
|24.01.2009
|1' -77'
|Барселона (Барселона)
|4:1
|Нумансия (Сория)
|17.01.2009
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Нумансия (Сория)
|11.01.2009
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|04.01.2009
|1' -90'
|Рекреативо (Уэльва)
|3:1
|Нумансия (Сория)
|21.12.2008
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|4:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|14.12.2008
|1' -46'
|Малага (Малага)
|2:0
|Нумансия (Сория)
|07.12.2008
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|2:1
|Альмерия (Альмерия)
|09.11.2008
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|2:4
|Бетис (Севилья)
|02.11.2008
|1' -90'
|Спортинг (Хихон)
|3:1
|Нумансия (Сория)
|14.09.2008
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|4:3
|Нумансия (Сория)
|31.08.2008
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|1:0
|Барселона (Барселона)