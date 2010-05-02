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Хабиб Беллаид
Статистика
Хабиб Беллаид - статистика
Завершил карьеру
28 марта 1986 (40)
#4 | Защитник
189 см | 83 кг
Алжир | Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2009/2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Булонь
9
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 35 тур
Булонь
3 : 3
02.05.2010
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Сошо
0 : 3
24.04.2010
Булонь
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Булонь
1 : 2
17.04.2010
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
3 : 0
10.04.2010
Булонь
1' - 85'
Франция. Лига 1, 30 тур
ПСЖ
3 : 0
28.03.2010
Булонь
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Булонь
2 : 0
20.03.2010
Лорьян
1' - 90'
71'
Франция. Лига 1, 28 тур
Нанси
1 : 3
13.03.2010
Булонь
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Булонь
0 : 0
06.03.2010
Лион
1' - 90'
89'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монако
1 : 0
27.02.2010
Булонь
1' - 90'
88'
Франция. Лига 1, 25 тур
Булонь
1 : 3
20.02.2010
Ле Ман
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Бордо
0 : 0
30.01.2010
Булонь
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Булонь
0 : 2
20.01.2010
Валансьен
1' - 90'
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