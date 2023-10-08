Ricardo Sousa - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Ricardo Sousa
|Команда
|Портимоненси
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Ricardo Sousa
|Команда
|Портимоненси
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Портимоненси
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.02.2024
|Был в запасе
|Эштрела (Амадора)
|3:0
|Портимоненси (Портиман)
|03.02.2024
|Был в запасе
|Портимоненси (Портиман)
|1:2
|Арука (Арука)
|28.01.2024
|90' -90'
|Боавишта (Порту)
|1:3
|Портимоненси (Портиман)
|21.01.2024
|Был в запасе
|Портимоненси (Портиман)
|0:2
|Жил Висенте (Барселуш)
|12.01.2024
|Был в запасе
|Портимоненси (Портиман)
|1:0
|Фаренсе (Фару)
|07.01.2024
|Был в запасе
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|2:0
|Портимоненси (Портиман)
|30.12.2023
|Был в запасе
|Портимоненси (Портиман)
|1:2
|Спортинг (Лиссабон)
|17.12.2023
|Был в запасе
|Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)
|5:2
|Портимоненси (Портиман)
|11.11.2023
|Был в запасе
|Портимоненси (Портиман)
|2:1
|Шавиш (Шавиш)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Порту (Порту)
|1:0
|Портимоненси (Портиман)
|19.08.2023
|83' -90'
|Портимоненси (Портиман)
|1:4
|Боавишта (Порту)