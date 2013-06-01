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Кака - статистика

Завершил карьеру
16 мая 1981 (45)
#4 | Защитник
186 см | 83 кг
Бразилия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Депортиво
0 : 1
01.06.2013
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Малага
3 : 1
26.05.2013
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
2 : 0
19.05.2013
Эспаньол
76' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Вальядолид
1 : 0
11.05.2013
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Депортиво
0 : 0
04.05.2013
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
1 : 1
29.04.2013
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Депортиво
1 : 1
21.04.2013
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
1 : 2
23.02.2013
Реал
1' - 58'
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
3 : 1
16.02.2013
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
0 : 3
10.02.2013
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
3 : 1
02.02.2013
Депортиво
1' - 90'
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