Кака - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Клаудиано
|Фамилия
|Да Силва
|Команда
|Тондела
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 мая 1981 (41 год)
|Рост
|186
|Вес
|83
Стоимость:
€ 25
тыс
|Имя
|Клаудиано
|Фамилия
|Да Силва
|Команда
|Тондела
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 мая 1981 (41 год)
|Рост
|186
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Депортиво
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.06.2013
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|26.05.2013
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|3:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|19.05.2013
|76' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:0
|Эспаньол (Барселона)
|11.05.2013
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|04.05.2013
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:0
|Атлетико (Мадрид)
|29.04.2013
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|21.04.2013
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|23.02.2013
|1' -58'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|16.02.2013
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|3:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|10.02.2013
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:3
|Гранада (Гранада)
|02.02.2013
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|3:1
|Депортиво (Ла-Корунья)