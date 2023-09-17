Divaio Bobson - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Divaio Bobson
|Команда
|Зволле
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Divaio Bobson
|Команда
|Зволле
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зволле
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2024
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|5:0
|Зволле (Зволле)
|03.04.2024
|Был в запасе
|Утрехт (Утрехт)
|5:1
|Зволле (Зволле)
|17.02.2024
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|0:1
|Алмере Сити (Алмере)
|26.01.2024
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|20.01.2024
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:2
|Зволле (Зволле)
|13.01.2024
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|2:2
|Херенвен (Херенвен)
|17.12.2023
|86' -90'
|Аякс (Амстердам)
|2:2
|Зволле (Зволле)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|0:2
|Фейеноорд (Роттердам)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|0:3
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Алмере Сити (Алмере)
|1:2
|Зволле (Зволле)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|1:0
|Утрехт (Утрехт)
|20.08.2023
|87' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|3:1
|Зволле (Зволле)
|12.08.2023
|46' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:2
|Спарта (Роттердам)