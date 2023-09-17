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    Divaio Bobson - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Divaio Bobson
    Команда Зволле
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зволле 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2024 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 5:0 Зволле (Зволле)
    03.04.2024 Был в запасе Утрехт (Утрехт) 5:1 Зволле (Зволле)
    17.02.2024 Был в запасе Зволле (Зволле) 0:1 Алмере Сити (Алмере)
    26.01.2024 Был в запасе Зволле (Зволле) 1:0 Витесс (Арнем)
    20.01.2024 Был в запасе АЗ Алкмаар (Алкмаар) 2:2 Зволле (Зволле)
    13.01.2024 Был в запасе Зволле (Зволле) 2:2 Херенвен (Херенвен)
    17.12.2023 86' -90' Аякс (Амстердам) 2:2 Зволле (Зволле)
    08.10.2023 Был в запасе Зволле (Зволле) 0:2 Фейеноорд (Роттердам)
    24.09.2023 Был в запасе Зволле (Зволле) 0:3 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    17.09.2023 Был в запасе Зволле (Зволле) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    02.09.2023 Был в запасе Алмере Сити (Алмере) 1:2 Зволле (Зволле)
    27.08.2023 Был в запасе Зволле (Зволле) 1:0 Утрехт (Утрехт)
    20.08.2023 87' -90' Твенте (Энсхеде) 3:1 Зволле (Зволле)
    12.08.2023 46' -90' Зволле (Зволле) 1:2 Спарта (Роттердам)
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