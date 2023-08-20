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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Зволле
Твенте - Зволле: обзор матча 20 августа 2023
Твенте
20.08.2023, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
3 : 1
Завершен
Зволле
18'
М. Садилек
76'
С. Стейн
90+3'
J. Schendelaar (АГ)
33'
Ф. Дрейф (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Зволле
90'
+6
Желтая карточка
С. Керстен
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
J. Schendelaar
90'
+3
87'
Замена
D. Bobson
️️️️
E. Reijnders
79'
Замена
А. Веллиос
️️️️
Ю. Намли
ГОЛ! 2:1!
С. Стейн
76'
Замена
М. Влап
️️️️
M. Rots
69'
Замена
Н. Унювар
️️️️
М. Угальде
69'
68'
Замена
Л. Чиборра
️️️️
Д. ван ден Берг
53'
Желтая карточка
B. Van Polen
Желтая карточка
М. Хилгерс
52'
42'
Желтая карточка
Т. Лам
35'
Желтая карточка
E. Reijnders
Замена
А. Сампстед
️️️️
Д. Бренет
35'
33'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Дрейф
Желтая карточка
Л. Уннершталь
31'
Замена
М. Киоло
️️️️
Ю. Регер
30'
26'
Желтая карточка
Б. ван Хинтум
ГОЛ! 1:0!
М. Садилек
Пас отдал
Д. Ротс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
44
Юри Регер
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
23
Eliano Reijnders
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
21
Sam Karssies
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Мичел Влап
АП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Зволле
41
Duke Verduin
ВР
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
22
Нико Серрано
ЛВ
30
Райан Томас
ЦП
34
Ник Фихтингер
ЦП
16
Divaio Bobson
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
22
Дайиро Хирино
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
4-2-2-2
1
Уннершталь
3
Преппер
2
Хилгерс
39
30
Бренет
44
Регер
23
Садилек
14
Стейн
11
Ротс
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
3-2-5
1
5
ван Хинтум
4
Керстен
3
Лам
10
Бурместер
7
Намли
23
2
34
ван ден Берг
9
Дрейф
9
Ти
30
Бренет
2
Сампстед
2
Сампстед
30
Бренет
44
Регер
6
Киоло
6
Киоло
44
Регер
39
14
Влап
14
Влап
39
9
Угальде
37
Унювар
37
Унювар
9
Угальде
34
ван ден Берг
25
Чиборра
25
Чиборра
34
ван ден Берг
23
16
16
23
7
Намли
27
Веллиос
27
Веллиос
7
Намли
Остались в запасе
Твенте
Зволле
22
Пжемислав Тытонь
ВР
21
Sam Karssies
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
41
Duke Verduin
ВР
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
30
Райан Томас
ЦП
34
Ник Фихтингер
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
22
Дайиро Хирино
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
21
Sam Karssies
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Остались в запасе
41
Duke Verduin
ВР
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
30
Райан Томас
ЦП
34
Ник Фихтингер
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
22
Дайиро Хирино
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Джонни Янсен
Статистика матча Твенте - Зволле
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
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