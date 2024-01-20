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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Зволле
АЗ Алкмаар - Зволле: обзор матча 20 января 2024
АЗ Алкмаар
20.01.2024, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
2 : 2
Завершен
Зволле
77'
В. Павлидис (П)
90+4'
С. Мейнанс
57'
Л. Ти
86'
О. Веланас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Зволле
ГОЛ! 2:2!
С. Мейнанс
Пас отдал
Б. Мартинс-Инди
90'
+4
86'
ГОЛ! 1:2!
О. Веланас
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Павлидис
77'
Замена
Д. Меллер Вольфе
️️️️
А. Пенетра
77'
Замена
Й. Одгор
️️️️
М. ван Бредероде
77'
71'
Замена
D. Huiberts
️️️️
E. Reijnders
Замена
Д. Аддаи
️️️️
М. Лахдо
65'
Замена
Т. Дантас
️️️️
К. Белич
65'
Замена
С. Мейнанс
️️️️
Д. де Вит
64'
57'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ти
Желтая карточка
К. Белич
54'
Желтая карточка
Й. Класи
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
(К)
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
17
Кристиян Белич
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
34
Дави ван ден Берг
ЦП
34
Ник Фихтингер
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
2
Bram Van Polen
(К)
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
АЗ Алкмаар
12
Tristan Kuijsten
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
26
Тиагу Дантас
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
11
Ибрахим Садик
ПВ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
42
Джейден Аддаи
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Зволле
25
Kenneth Vermeer
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
5
Teun Gijselhart
ЦП
16
Divaio Bobson
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Овусу-Одуро
5
Пенетра
4
Мартинс-Инди
30
Касиус
17
Белич
23
Базур
20
де Вит
8
Класи
9
ван Бредероде
15
Лахдо
14
Павлидис
3-3-1-3
1
4
Керстен
3
Лам
3
Гарсия МакНалти
7
Намли
34
ван ден Берг
34
Фихтингер
18
Веланас
9
Ти
23
2
5
Пенетра
3
Вольфе
3
Вольфе
5
Пенетра
17
Белич
26
Дантас
26
Дантас
17
Белич
20
де Вит
21
Мейнанс
21
Мейнанс
20
де Вит
15
Лахдо
42
Аддаи
42
Аддаи
15
Лахдо
9
ван Бредероде
21
Одгор
21
Одгор
9
ван Бредероде
23
30
30
23
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Зволле
12
Tristan Kuijsten
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
11
Ибрахим Садик
ПВ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
25
Kenneth Vermeer
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
5
Teun Gijselhart
ЦП
16
Divaio Bobson
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Остались в запасе
12
Tristan Kuijsten
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
11
Ибрахим Садик
ПВ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
5
Teun Gijselhart
ЦП
16
Divaio Bobson
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Джонни Янсен
Статистика матча АЗ Алкмаар - Зволле
2
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
11
3
Нарушения
10
7
Офсайды
3
1
Количество передач
601
357
Сейвы
3
6
Точность передач %
83
71
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
2.78
1.71
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Аллард Линдхут
Стадион:
АФАС Штадион
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