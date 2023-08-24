Юлиус Сзоке - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Юлиус
|Фамилия
|Сзоке
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 августа 1995 (28 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Юлиус
|Фамилия
|Сзоке
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 августа 1995 (28 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арис
|8
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|1' -65'
|Арис (Лимассол)
|1:3
|Спарта (Прага)
|30.11.2023
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|1:1
|Арис (Лимассол)
|67'
|09.11.2023
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|4:1
|Арис (Лимассол)
|26.10.2023
|1' -90'
|Арис (Лимассол)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|05.10.2023
|1' -90'
|Арис (Лимассол)
|2:1
|Рейнджерс (Глазго)
|21.09.2023
|1' -65'
|Спарта (Прага)
|3:2
|Арис (Лимассол)
|31.08.2023
|1' -90'
|Арис (Лимассол)
|6:2
|Слован (Братислава)
|24' 53'
|24.08.2023
|1' -77'
|Слован (Братислава)
|2:1
|Арис (Лимассол)