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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Слован
Селтик - Слован: обзор матча 18 сентября 2024
Селтик
18.09.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
5 : 1
Завершен
Слован
17'
Л. Скейлз
47'
К. Фурухаси
56'
А. Энгелс (П)
70'
Д. Маэда
86'
А. Айда
60'
К. Виммер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Слован
ГОЛ! 5:1!
А. Айда
Пас отдал
Д. Форрест
86'
85'
Замена
А. Гайдош
️️️️
Ю. Куцка
85'
Замена
И. Мецоко
️️️️
Д. Стрелец
Замена
О. Трасти
️️️️
К. Картер-Викерс
84'
Желтая карточка
К. Картер-Викерс
80'
Замена
П. Бернарду
️️️️
Р. Хатате
77'
Замена
А. Айда
️️️️
К. Фурухаси
77'
Замена
Э. Ролстон
️️️️
А. Джонстон
77'
76'
Замена
Н. Марчелли
️️️️
Т. Барсегян
76'
Замена
К. Саввидис
️️️️
Д. Игнатенко
76'
Замена
Р. Мак
️️️️
В. Вайсс
Замена
Д. Форрест
️️️️
Н. Кюн
71'
ГОЛ! 4:1!
Д. Маэда
Пас отдал
Р. Хатате
70'
60'
ГОЛ! 3:1!
К. Виммер
Пас отдал
М. Толич
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Энгелс
56'
ГОЛ! 2:0!
К. Фурухаси
Пас отдал
Н. Кюн
47'
26'
Желтая карточка
М. Толич
Желтая карточка
А. Джонстон
22'
22'
Желтая карточка
К. Виммер
18'
Желтая карточка
В. Вайсс
ГОЛ! 1:0!
Л. Скейлз
Пас отдал
А. Энгелс
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
42
Каллум МакГрегор
(К)
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
7
Арне Энгелс
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Слован
71
Доминик Такац
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
12
Кенан Байрич
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
7
Владимир Вайсс
(К)
ЦП
10
Марко Толич
АП
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Селтик
1
Вильями Синисало
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
3
Алекс Валье
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
8
Паулу Бернарду
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
Слован
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
10
Нино Марчелли
ЦП
8
Артур Гайдош
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
4-3-2-1
1
Шмейхель
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
5
Скейлз
2
Джонстон
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Энгелс
7
Фурухаси
19
Кюн
38
Маэда
3-5-1-1
71
Такац
28
Блэкмен
6
Виммер
4
Кашия
12
Байрич
33
Куцка
11
Барсегян
7
Вайсс
77
Игнатенко
10
Толич
13
Стрелец
2
Джонстон
56
Ролстон
56
Ролстон
2
Джонстон
20
Картер-Викерс
6
Трасти
6
Трасти
20
Картер-Викерс
5
Хатате
8
Бернарду
8
Бернарду
5
Хатате
19
Кюн
49
Форрест
49
Форрест
19
Кюн
7
Фурухаси
33
Айда
33
Айда
7
Фурухаси
11
Барсегян
10
Марчелли
10
Марчелли
11
Барсегян
33
Куцка
8
Гайдош
8
Гайдош
33
Куцка
77
Игнатенко
88
Саввидис
88
Саввидис
77
Игнатенко
7
Вайсс
21
Мак
21
Мак
7
Вайсс
13
Стрелец
93
Мецоко
93
Мецоко
13
Стрелец
Остались в запасе
Селтик
Слован
1
Вильями Синисало
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
3
Алекс Валье
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
3
Алекс Валье
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Остались в запасе
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Селтик - Слован
2
3
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
11
4
Нарушения
16
10
Офсайды
1
0
Количество передач
566
364
Сейвы
1
7
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
3.56
0.39
Матчи команд
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Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
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1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
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Словакия. Найк Лига, 17 тур
Земплин Михаловце
- : -
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Словакия. Найк Лига, 16 тур
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Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
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Словакия. Найк Лига, 15 тур
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Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
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Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Селтик Парк
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