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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Слован - Мидтьюлланд
Слован - Мидтьюлланд: обзор матча 28 августа 2024
Слован
28.08.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
3 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Мидтьюлланд
33'
М. Толич
82'
М. Толич
86'
Т. Барсегян
41'
А. Симсир
50'
Франкулину
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Мидтьюлланд
90'
+6
Желтая карточка
А. Букса
Желтая карточка
С. Блэкмен
90'
+1
Замена
К. Саввидис
️️️️
Д. Стрелец
89'
87'
Замена
Д. Кастильо
️️️️
Э. Мартинес
87'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
Франкулину
ГОЛ! 3:2!
Т. Барсегян
Пас отдал
И. Мецоко
86'
ГОЛ! 2:2!
М. Толич
Пас отдал
Р. Мак
82'
Замена
Р. Мак
️️️️
В. Вайсс
79'
Замена
И. Мецоко
️️️️
Ю. Сзоке
78'
74'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
А. Симсир
64'
Желтая карточка
У. Диао
Желтая карточка
К. Виммер
64'
57'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Жуниньо
50'
ГОЛ! 1:2!
Франкулину
Пас отдал
Жуниньо
Желтая карточка
М. Толич
45'
+2
41'
ГОЛ! 1:1!
А. Симсир
Пас отдал
Франкулину
ГОЛ! 1:0!
М. Толич
Пас отдал
С. Блэкмен
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
71
Доминик Такац
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
12
Кенан Байрич
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
7
Владимир Вайсс
(К)
ЦП
10
Марко Толич
АП
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
4
Усман Диао
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К)
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
18
Оливер Серенсен
ЦП
24
Дарио Осорио
ПВ
9
Франкулину
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
19
Samuel Habodasz
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
23
Элвис Айзек
ЦФ
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
30
Ovie Ejeheri
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
21
Денил Кастильо
ОП
29
Адам Габриэль
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
3-1-4-1-1
71
Такац
4
Кашия
6
Виммер
28
Блэкмен
37
Сзоке
12
Байрич
11
Барсегян
7
Вайсс
33
Куцка
10
Толич
13
Стрелец
4-1-1-2-2
1
Олафссон
4
Диао
22
Серенсен
18
Жуниньо
2
Андерссон
32
Мартинес
18
Серенсен
24
Осорио
58
Симсир
16
Букса
9
Франкулину
13
Стрелец
88
Саввидис
88
Саввидис
13
Стрелец
7
Вайсс
21
Мак
21
Мак
7
Вайсс
37
Сзоке
93
Мецоко
93
Мецоко
37
Сзоке
32
Мартинес
21
Кастильо
21
Кастильо
32
Мартинес
18
Жуниньо
29
Габриэль
29
Габриэль
18
Жуниньо
58
Симсир
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
58
Симсир
9
Франкулину
14
Чилуфья
14
Чилуфья
9
Франкулину
Остались в запасе
Слован
Мидтьюлланд
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
19
Samuel Habodasz
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
23
Элвис Айзек
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
1
Йонас Лоссль
ВР
30
Ovie Ejeheri
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
45
Альхаджи Камара
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
19
Samuel Habodasz
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
23
Элвис Айзек
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
30
Ovie Ejeheri
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
45
Альхаджи Камара
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Слован - Мидтьюлланд
3
2
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
9
12
Офсайды
1
2
Количество передач
398
394
Сейвы
5
5
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Земплин Михаловце
- : -
05.12.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Национальный футбольный стадион
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