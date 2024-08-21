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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мидтьюлланд - Слован
Мидтьюлланд - Слован: обзор матча 21 августа 2024
Мидтьюлланд
21.08.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Слован
79'
Э. Чилуфья
59'
С. Блэкмен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Слован
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
Франкулину
84'
81'
Замена
И. Мецоко
️️️️
Д. Стрелец
81'
Замена
К. Саввидис
️️️️
М. Толич
81'
Замена
Н. Марчелли
️️️️
Т. Барсегян
ГОЛ! 1:1!
Э. Чилуфья
Пас отдал
О. Серенсен
79'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
А. Букса
75'
72'
Замена
Р. Мак
️️️️
В. Вайсс
Замена
А. Габриэль
️️️️
Жуниньо
64'
59'
ГОЛ! 0:1!
С. Блэкмен
Пас отдал
Т. Барсегян
52'
Желтая карточка
Ю. Сзоке
26'
Замена
Ю. Сзоке
️️️️
Ш. Зуберу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
4
Усман Диао
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К)
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
18
Оливер Серенсен
ЦП
24
Дарио Осорио
ПВ
9
Франкулину
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Слован
71
Доминик Такац
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
12
Кенан Байрич
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
7
Владимир Вайсс
(К)
ЦП
10
Марко Толич
АП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
28
Сесар Блэкмен
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
30
Ovie Ejeheri
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
28
Андре Ремер
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
29
Адам Габриэль
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
Слован
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
10
Нино Марчелли
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
23
Элвис Айзек
ЦФ
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Олафссон
2
Андерссон
4
Диао
22
Серенсен
18
Жуниньо
32
Мартинес
18
Серенсен
58
Симсир
24
Осорио
16
Букса
9
Франкулину
2-4-1-3
71
Такац
4
Кашия
6
Виммер
33
Куцка
11
Барсегян
7
Вайсс
12
Байрич
10
Толич
28
Блэкмен
13
Стрелец
23
Зуберу
18
Жуниньо
29
Габриэль
29
Габриэль
18
Жуниньо
9
Франкулину
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
9
Франкулину
16
Букса
14
Чилуфья
14
Чилуфья
16
Букса
23
Зуберу
37
Сзоке
37
Сзоке
23
Зуберу
11
Барсегян
10
Марчелли
10
Марчелли
11
Барсегян
10
Толич
88
Саввидис
88
Саввидис
10
Толич
7
Вайсс
21
Мак
21
Мак
7
Вайсс
13
Стрелец
93
Мецоко
93
Мецоко
13
Стрелец
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Слован
1
Йонас Лоссль
ВР
30
Ovie Ejeheri
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
19
Pedro Bravo
ЦП
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
23
Элвис Айзек
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
30
Ovie Ejeheri
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
19
Pedro Bravo
ЦП
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
23
Элвис Айзек
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Мидтьюлланд - Слован
1
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
11
4
Нарушения
14
7
Офсайды
2
2
Количество передач
511
340
Сейвы
4
5
Точность передач %
82
69
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Слован
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Земплин Михаловце
- : -
05.12.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
МКХ Арена
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