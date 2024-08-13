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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АПОЭЛ - Слован
АПОЭЛ - Слован: обзор матча 13 августа 2024
АПОЭЛ
13.08.2024, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Слован
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АПОЭЛ - Слован
Замена
C.
️️️️
М. Сушич
90'
+3
88'
Желтая карточка
Г. Кашия
85'
Замена
К. Саввидис
️️️️
Р. Мак
82'
Желтая карточка
Ш. Зуберу
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
81'
Вторая желтая
Р. Петрович
81'
79'
Желтая карточка
Д. Такац
78'
Желтая карточка
Ю. Куцка
Замена
М. Корбу
️️️️
Маркиньос
76'
76'
Замена
Н. Марчелли
️️️️
В. Вайсс
76'
Замена
Т. Барсегян
️️️️
Д. Стрелец
Замена
М. Майер
️️️️
К. Сарфо
69'
Замена
С. Дражич
️️️️
Д. Ндонгала
69'
Замена
А. Донис
️️️️
И. Чебаке
69'
62'
Замена
Ю. Сзоке
️️️️
М. Толич
Желтая карточка
Р. Петрович
45'
+1
29'
Желтая карточка
В. Вайсс
25'
Желтая карточка
К. Виммер
Желтая карточка
И. Чебаке
13'
11'
Желтая карточка
М. Толич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Слован
71
Доминик Такац
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
33
Юрай Куцка
ЦП
12
Кенан Байрич
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
10
Марко Толич
АП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
28
Сесар Блэкмен
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
5
Cipriano
ЦЗ
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
18
Яннис Сациас
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
7
Макс Майер
АП
11
Димитриос Теодору
ПВ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
9
Стефан Дражич
ЦФ
Слован
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
11
Тигран Барсегян
ЦП
44
Maxim Mateas
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
23
Элвис Айзек
ЦФ
4-1-2-1-2
27
Белец
16
Сушич
6
Кинтилья
3
Двали
29
Чебаке
3
Петрович
44
Сарфо
70
Костадинов
10
Маркиньос
19
Эль-Араби
77
Ндонгала
2-3-2-3
71
Такац
4
Кашия
6
Виммер
33
Куцка
12
Байрич
7
Вайсс
10
Толич
21
Мак
28
Блэкмен
13
Стрелец
23
Зуберу
16
Сушич
5
5
16
Сушич
44
Сарфо
7
Майер
7
Майер
44
Сарфо
29
Чебаке
22
Донис
22
Донис
29
Чебаке
10
Маркиньос
17
Корбу
17
Корбу
10
Маркиньос
77
Ндонгала
9
Дражич
9
Дражич
77
Ндонгала
10
Толич
37
Сзоке
37
Сзоке
10
Толич
13
Стрелец
11
Барсегян
11
Барсегян
13
Стрелец
7
Вайсс
10
Марчелли
10
Марчелли
7
Вайсс
21
Мак
88
Саввидис
88
Саввидис
21
Мак
Остались в запасе
АПОЭЛ
Слован
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
18
Яннис Сациас
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
Главный тренер
Маринос Узунидис
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
44
Maxim Mateas
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
23
Элвис Айзек
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
18
Яннис Сациас
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
Остались в запасе
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
44
Maxim Mateas
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
23
Элвис Айзек
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча АПОЭЛ - Слован
3
1
7
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Кармиотисса
- : -
02.12.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
1 : 0
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Слован
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Земплин Михаловце
- : -
05.12.2026
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Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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