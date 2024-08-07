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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Слован - АПОЭЛ
Слован - АПОЭЛ: обзор матча 07 августа 2024
Слован
07.08.2024, среда, 21:30
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
АПОЭЛ
74'
Р. Петрович (АГ)
90+3'
Р. Мак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - АПОЭЛ
ГОЛ! 2:0!
Р. Мак
Пас отдал
Н. Марчелли
90'
+3
Замена
Ю. Сзоке
️️️️
Д. Стрелец
90'
+2
Замена
Н. Марчелли
️️️️
В. Вайсс
90'
87'
Замена
А. Донис
️️️️
Д. Ндонгала
87'
Замена
И. Чебаке
️️️️
С. Дражич
Желтая карточка
Г. Кашия
84'
Замена
Р. Мак
️️️️
Т. Барсегян
79'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Петрович
74'
74'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
М. Майер
67'
Желтая карточка
Г. Костадинов
Желтая карточка
К. Байрич
57'
36'
Желтая карточка
М. Сушич
18'
Желтая карточка
С. Техера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
71
Доминик Такац
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
12
Кенан Байрич
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
10
Марко Толич
АП
28
Сесар Блэкмен
ЦФ
23
Шарани Зуберу
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
8
Серхио Техера
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Стефан Дражич
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
10
Нино Марчелли
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
44
Maxim Mateas
ЦП
23
Элвис Айзек
ЦФ
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
5
Cipriano
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
18
Яннис Сациас
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
2-4-1-3
71
Такац
4
Кашия
6
Виммер
33
Куцка
11
Барсегян
7
Вайсс
12
Байрич
10
Толич
13
Стрелец
23
Зуберу
28
Блэкмен
3-1-2-2-2
27
Белец
16
Сушич
3
Двали
6
Кинтилья
3
Петрович
8
Техера
70
Костадинов
7
Майер
10
Маркиньос
77
Ндонгала
9
Дражич
13
Стрелец
37
Сзоке
37
Сзоке
13
Стрелец
7
Вайсс
10
Марчелли
10
Марчелли
7
Вайсс
11
Барсегян
21
Мак
21
Мак
11
Барсегян
9
Дражич
29
Чебаке
29
Чебаке
9
Дражич
7
Майер
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
7
Майер
77
Ндонгала
22
Донис
22
Донис
77
Ндонгала
Остались в запасе
Слован
АПОЭЛ
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
44
Maxim Mateas
ЦП
23
Элвис Айзек
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
5
Cipriano
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
18
Яннис Сациас
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
17
Мариус Корбу
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
44
Maxim Mateas
ЦП
23
Элвис Айзек
ЦФ
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
5
Cipriano
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
18
Яннис Сациас
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
17
Мариус Корбу
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча Слован - АПОЭЛ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Земплин Михаловце
- : -
05.12.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Кармиотисса
- : -
02.12.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
1 : 0
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Информация о матче
Главный судья:
Аллард Линдхут
Стадион:
Национальный футбольный стадион
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