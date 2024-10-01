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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Слован - Манчестер Сити
Слован - Манчестер Сити: обзор матча 01 октября 2024
Слован
01.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
0 : 4
Завершен
Манчестер Сити
8'
И. Гюндоган
15'
Ф. Фоден
58'
Э. Холанд
74'
Д. Макэйти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Манчестер Сити
Замена
Р. Мак
️️️️
Т. Барсегян
85'
Замена
Л. Паушек
️️️️
М. Толич
78'
Замена
Н. Марчелли
️️️️
Д. Стрелец
78'
78'
Замена
К. Уокер
️️️️
Й. Гвардиол
78'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Ф. Фоден
74'
ГОЛ! 0:4!
Д. Макэйти
Пас отдал
Ф. Фоден
Замена
Ш. Зуберу
️️️️
В. Вайсс
63'
Замена
Ю. Сзоке
️️️️
Д. Игнатенко
63'
61'
Замена
Р. Диаш
️️️️
М. Аканджи
60'
Замена
Д. Макэйти
️️️️
Э. Холанд
58'
ГОЛ! 0:3!
Э. Холанд
Пас отдал
Р. Льюис
15'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Фоден
Пас отдал
Ж. Доку
8'
ГОЛ! 0:1!
И. Гюндоган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
71
Доминик Такац
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
12
Кенан Байрич
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
7
Владимир Вайсс
(К)
ЦП
10
Марко Толич
АП
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Илкай Гюндоган
(К)
ЦП
17
Савиньо
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Слован
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
10
Нино Марчелли
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
8
Артур Гайдош
ЦП
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
3-5-1-1
71
Такац
6
Виммер
4
Кашия
28
Блэкмен
88
Саввидис
77
Игнатенко
11
Барсегян
7
Вайсс
12
Байрич
10
Толич
13
Стрелец
4-2-2-2
1
Ортега
82
Льюис
25
Аканджи
24
Гвардиол
6
Стоунз
27
Нуньес
20
Гюндоган
17
Савиньо
47
Фоден
9
Холанд
11
Доку
10
Толич
25
Паушек
25
Паушек
10
Толич
77
Игнатенко
37
Сзоке
37
Сзоке
77
Игнатенко
13
Стрелец
10
Марчелли
10
Марчелли
13
Стрелец
11
Барсегян
21
Мак
21
Мак
11
Барсегян
7
Вайсс
23
Зуберу
23
Зуберу
7
Вайсс
25
Аканджи
3
Диаш
3
Диаш
25
Аканджи
24
Гвардиол
2
Уокер
2
Уокер
24
Гвардиол
9
Холанд
24
Макэйти
24
Макэйти
9
Холанд
47
Фоден
10
Грилиш
10
Грилиш
47
Фоден
Остались в запасе
Слован
Манчестер Сити
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
8
Артур Гайдош
ЦП
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
8
Артур Гайдош
ЦП
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Слован - Манчестер Сити
Всего ударов по воротам
3
28
Удары в створ
0
14
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
15
Нарушения
2
8
Офсайды
4
0
Количество передач
235
752
Сейвы
10
0
Точность передач %
69
92
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
1
20
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
0.12
3.23
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Земплин Михаловце
- : -
05.12.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Национальный футбольный стадион
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