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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Слован - Милан
Слован - Милан: обзор матча 26 ноября 2024
Слован
26.11.2024, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 5 тур
2 : 3
Завершен
Милан
24'
Т. Барсегян
88'
Н. Марчелли
21'
К. Пулишич
68'
Р. Леау
71'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Милан
Вторая желтая
М. Толич
90'
+1
Желтая карточка
М. Толич
90'
Замена
Р. Мак
️️️️
К. Саввидис
89'
ГОЛ! 2:3!
Н. Марчелли
Пас отдал
Т. Барсегян
88'
79'
Желтая карточка
Ф. Томори
Замена
М. Толич
️️️️
Ю. Куцка
76'
Замена
Н. Марчелли
️️️️
С. Вут
76'
75'
Замена
Ю. Муса
️️️️
Ю. Фофана
75'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
К. Пулишич
74'
Замена
Эмерсон
️️️️
Д. Калабрия
71'
ГОЛ! 1:3!
Т. Абрахам
68'
ГОЛ! 1:2!
Р. Леау
Пас отдал
Ю. Фофана
Замена
Д. Игнатенко
️️️️
И. Мецоко
66'
58'
Желтая карточка
Д. Калабрия
54'
Желтая карточка
С. Чуквуэзе
46'
Замена
Р. Леау
️️️️
Н. Окафор
ГОЛ! 1:1!
Т. Барсегян
Пас отдал
К. Саввидис
24'
21'
ГОЛ! 0:1!
К. Пулишич
Пас отдал
Т. Абрахам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
71
Доминик Такац
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
12
Кенан Байрич
ЦП
33
Юрай Куцка
(К)
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
13
Давид Стрелец
ЦФ
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
(К)
ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
77
Данил Игнатенко
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
10
Марко Толич
АП
8
Артур Гайдош
АП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Милан
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
4-4-2
71
Такац
17
Медведев
4
Вут
4
Кашия
28
Блэкмен
12
Байрич
88
Саввидис
11
Барсегян
33
Куцка
93
Мецоко
13
Стрелец
4-2-2-2
16
Меньян
2
Калабрия
31
Павлович
23
Томори
19
Эрнандес
24
Фофана
14
Рейндерс
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
18
Абрахам
19
Окафор
93
Мецоко
77
Игнатенко
77
Игнатенко
93
Мецоко
4
Вут
10
Марчелли
10
Марчелли
4
Вут
33
Куцка
10
Толич
10
Толич
33
Куцка
88
Саввидис
21
Мак
21
Мак
88
Саввидис
2
Калабрия
22
Эмерсон
22
Эмерсон
2
Калабрия
11
Пулишич
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
11
Пулишич
19
Окафор
27
Леау
27
Леау
19
Окафор
24
Фофана
80
Муса
80
Муса
24
Фофана
Остались в запасе
Слован
Милан
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
20
Ален Мустафич
ЦП
8
Артур Гайдош
АП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
20
Ален Мустафич
ЦП
8
Артур Гайдош
АП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Слован - Милан
1
1
3
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
8
Нарушения
15
12
Офсайды
0
1
Количество передач
306
570
Сейвы
2
0
Точность передач %
73
88
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
0.97
1.6
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Земплин Михаловце
- : -
05.12.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Национальный футбольный стадион
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