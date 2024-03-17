Martin Spelmann - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Martin Spelmann
|Команда
|Видовре
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Martin Spelmann
|Команда
|Видовре
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Видовре
|25
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|1' -77'
|Видовре (Видовре)
|0:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|20.05.2024
|19' -90'
|Вайле (Вайле)
|2:0
|Видовре (Видовре)
|16.05.2024
|46' -90'
|Видовре (Видовре)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|2:2
|Видовре (Видовре)
|05.05.2024
|1' -74'
|Видовре (Видовре)
|0:1
|Виборг (Виборг)
|28.04.2024
|1' -75'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Видовре (Видовре)
|43'
|21.04.2024
|66' -90'
|Видовре (Видовре)
|2:1
|Вайле (Вайле)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Видовре (Видовре)
|31.03.2024
|1' -46'
|Виборг (Виборг)
|3:1
|Видовре (Видовре)
|33'
|17.03.2024
|1' -76'
|Орхус (Орхус)
|1:0
|Видовре (Видовре)
|08.03.2024
|72' -90'
|Видовре (Видовре)
|1:2
|Нордшелланд (Фарум)
|03.03.2024
|1' -56'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|2:4
|Видовре (Видовре)
|25.02.2024
|1' -73'
|Видовре (Видовре)
|2:2
|Виборг (Виборг)
|47'
|18.02.2024
|1' -70'
|Видовре (Видовре)
|1:3
|Рандерс (Рандерс)
|03.12.2023
|20' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|4:0
|Видовре (Видовре)
|12.11.2023
|1' -32'
|Оденсе (Оденсе)
|0:2
|Видовре (Видовре)
|05.11.2023
|1' -90'
|Видовре (Видовре)
|1:4
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|90'
|28.10.2023
|1' -64'
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:0
|Видовре (Видовре)
|41'
|20.10.2023
|1' -80'
|Видовре (Видовре)
|1:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|08.10.2023
|1' -76'
|Вайле (Вайле)
|3:1
|Видовре (Видовре)
|01.10.2023
|1' -81'
|Видовре (Видовре)
|0:3
|Брондбю (Бреннбю)
|25.09.2023
|1' -83'
|Нордшелланд (Фарум)
|0:0
|Видовре (Видовре)
|17.09.2023
|67' -90'
|Видовре (Видовре)
|0:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|03.09.2023
|1' -85'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:0
|Видовре (Видовре)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Видовре (Видовре)
|1:5
|Оденсе (Оденсе)
|18.08.2023
|63' -90'
|Видовре (Видовре)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|06.08.2023
|1' -90'
|Видовре (Видовре)
|0:2
|Орхус (Орхус)
|30.07.2023
|1' -52'
|Рандерс (Рандерс)
|2:2
|Видовре (Видовре)