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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Академика де Визеу
Паулинью
Статистика
€ 650 тыс
Паулинью - статистика
Академика де Визеу
21 сентября 1999 (27)
#77 | Нападающий
186 см
Португалия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Португалия. Примейра, 5 тур
Жил Висенте
0 : 1
06.09.2026
Академика де Визеу
Был в запасе
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2025/2026
Португалия. Примейра 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портимоненси
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 14 тур
Морейренcе
5 : 2
17.12.2023
Портимоненси
1' - 46'
Португалия. Примейра, 11 тур
Портимоненси
2 : 1
11.11.2023
Шавиш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
6 : 1
04.11.2023
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 9 тур
Портимоненси
1 : 0
28.10.2023
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 8 тур
Порту
1 : 0
08.10.2023
Портимоненси
76' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Визела
2 : 3
30.09.2023
Портимоненси
90' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Портимоненси
1 : 3
24.09.2023
Бенфика
80' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
17.09.2023
Портимоненси
1' - 60'
Португалия. Примейра, 4 тур
Портимоненси
1 : 1
02.09.2023
Эштрела
79' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Арука
1 : 1
26.08.2023
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Портимоненси
1 : 4
19.08.2023
Боавишта
89' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Жил Висенте
5 : 0
12.08.2023
Портимоненси
68' - 90'
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