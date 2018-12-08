Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лоран Киман
Статистика
Лоран Киман - статистика
Завершил карьеру
5 августа 1985 (41), Фарсьен
#23 | Защитник
184 см | 70 кг
Бельгия
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
Франция. Лига 1 2018/2019
США. МЛС 2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
США. МЛС 2016
Чемпионат Европы 2016
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Лига Европы 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дижон
7
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 17 тур
Ренн
2 : 0
08.12.2018
Дижон
1' - 90'
22'
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
2 : 1
05.12.2018
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Дижон
0 : 0
24.11.2018
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
2 : 0
11.11.2018
Дижон
Был в запасе
44'
Франция. Лига 1, 12 тур
Дижон
0 : 4
03.11.2018
Ним
1' - 90'
28'
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
2 : 2
27.10.2018
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Дижон
1 : 2
20.10.2018
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Амьен
1 : 0
06.10.2018
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Страсбур
3 : 0
29.09.2018
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Дижон
0 : 3
26.09.2018
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Реймс
0 : 0
22.09.2018
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Дижон
1 : 3
15.09.2018
Анжер
1' - 90'
Главные новости
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
1
Пономарев – Акинфееву: «Посоветовал бы заканчивать на хорошей ноте, время ушло»
10:38
Стало известно, какую зарплату предложили экс-игроку «Интера» в «Рубине»
10:29
В ЦСКА сказали, подпишут ли свободного агента
09:47
1
Ловчев – Карпину: «Что ты такого сделал как тренер?»
09:39
6
Ловчев оценил количество договорных матчей в РПЛ
09:10
1
Известный агент сказал, платит ли «Зенит» часть зарплаты Мостового
08:57
6
В махачкалинском «Динамо» назвали безобразным судейство матча с ЦСКА
08:46
3
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
08:17
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+