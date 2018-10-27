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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Дижон
Монако - Дижон: обзор матча 27 октября 2018
Монако
27.10.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
2 : 2
Завершен
Дижон
29'
Б. Хенрикс
78'
К. Глик
33'
М. Альфонс
57'
М. Абид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Дижон
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Таварес
90'
Желтая карточка
Ж. Мари
Желтая карточка
А. Головин
81'
ГОЛ! 2:2!
К. Глик
Пас отдал
А. Траоре
78'
57'
ГОЛ! 1:2!
М. Абид
Пас отдал
В. Розье
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
54'
51'
Желтая карточка
Э. Лойодиче
33'
ГОЛ! 1:1!
М. Альфонс
Пас отдал
Ф. Бальмон
ГОЛ! 1:0!
Б. Хенрикс
Пас отдал
А. Баррека
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Александр Головин
АП
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Монако
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
25
Пеле
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
Дижон
16
Бобби Аллен
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
14
Жюль Кейта
ПВ
22
Уэсли Саид
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Бенальо
3
Баррека
21
Жемерсон
15
Глик
39
Хенрикс
15
Айт Беннассер
14
Аолу
18
Тилеманс
10
Головин
10
Диоп
9
Силла
4-5-1
31
Рунарссон
19
Розье
23
Киман
2
Альфонс
6
Лаутоа
12
Лойодиче
17
Абид
20
Амалфитано
23
Слити
15
Бальмон
9
Жанно
Остались в запасе
Монако
Дижон
11
Хорди Мбула
ПВ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
25
Пеле
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
14
Жюль Кейта
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
11
Хорди Мбула
ПВ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
25
Пеле
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
Остались в запасе
14
Жюль Кейта
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Монако - Дижон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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