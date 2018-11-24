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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Бордо
Дижон - Бордо: обзор матча 24 ноября 2018
Дижон
24.11.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 14 тур
0 : 0
Завершен
Бордо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Бордо
49'
Желтая карточка
Ф. Камано
Желтая карточка
М. Абид
29'
Желтая карточка
В. Розье
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
23
Наим Слити
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
11
Жулио Таварес
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
94
Отавио
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Дижон
16
Бобби Аллен
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
3-2-3-2
31
Рунарссон
4
Ямбере
4
Хаддади
6
Лаутоа
21
Агер
19
Розье
23
Слити
20
Амалфитано
17
Абид
22
Саид
11
Таварес
4-1-2-2-1
56
Костиль
20
Сабали
23
Кунде
23
Пабло
29
Пундж
94
Отавио
13
Санкаре
18
Плашил
40
Камано
14
Карамо
7
Бриан
Остались в запасе
Дижон
Бордо
26
Фуад Чафик
ПЗ
16
Бобби Аллен
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Главный тренер
Давид Линарес
90
Самуэль Калу
ПВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
26
Фуад Чафик
ПЗ
16
Бобби Аллен
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Остались в запасе
90
Самуэль Калу
ПВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Дижон - Бордо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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