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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Дижон
Ренн - Дижон: обзор матча 08 декабря 2018
Ренн
08.12.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 0
Завершен
Дижон
69'
Б. Бурижо
90'
А. Бен Арфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Дижон
ГОЛ! 2:0!
А. Бен Арфа
Пас отдал
Х. Траоре
90'
Желтая карточка
М. Зеффан
79'
71'
Желтая карточка
Б. Жанно
ГОЛ! 1:0!
Б. Бурижо
69'
22'
Желтая карточка
Л. Киман
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Дижон
16
Бобби Аллен
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
14
Жюль Кейта
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
4-3-2-1
27
Диалло
2
Зеффан
25
Гелин
3
Да Силва
14
Траоре
21
Андре
19
Гренье
17
Леа Силики
8
Бен Арфа
7
Сарр
99
Ньянг
3-2-3-2
16
Аллен
4
Ямбере
23
Киман
4
Хаддади
19
Розье
26
Чафик
15
Бальмон
20
Амалфитано
17
Абид
22
Саид
9
Жанно
Остались в запасе
Ренн
Дижон
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
40
Томаш Коубек
ВР
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
14
Жюль Кейта
ПВ
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
40
Томаш Коубек
ВР
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Остались в запасе
14
Жюль Кейта
ПВ
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Ренн - Дижон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
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