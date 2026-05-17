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Дания. Суперлига
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Фредерисия
Йеппе Кудск
Статистика
€ 450 тыс
Йеппе Кудск - статистика
Фредерисия
25 февраля 2003 (23)
#4 | Защитник
188 см
Дания
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Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2025/2026
Дания. Суперлига 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фредерисия
22
1
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 32 тур
Фредерисия
4 : 1
17.05.2026
Силькеборг
1' - 56'
25'
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
13' - 90'
Дания. Суперлига, 30 тур
Фредерисия
3 : 3
03.05.2026
Копенгаген
46' - 90'
Дания. Суперлига, 28 тур
Рандерс
2 : 2
23.04.2026
Фредерисия
62' - 90'
66'
Дания. Суперлига, 27 тур
Силькеборг
2 : 2
19.04.2026
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 26 тур
Фредерисия
2 : 2
13.04.2026
Вайле
83' - 90'
Дания. Суперлига, 25 тур
Оденсе
1 : 0
06.04.2026
Фредерисия
77' - 90'
Дания. Суперлига, 23 тур
Фредерисия
0 : 3
13.03.2026
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 22 тур
Фредерисия
2 : 1
01.03.2026
Силькеборг
74' - 90'
Дания. Суперлига, 21 тур
Рандерс
1 : 2
22.02.2026
Фредерисия
88' - 90'
Дания. Суперлига, 19 тур
Вайле
2 : 3
09.02.2026
Фредерисия
71' - 90'
Дания. Суперлига, 18 тур
Фредерисия
1 : 3
05.12.2025
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
1 : 3
01.12.2025
Фредерисия
83' - 90'
Дания. Суперлига, 15 тур
Фредерисия
0 : 3
09.11.2025
Виборг
1' - 73'
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
3 : 2
01.11.2025
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Фредерисия
0 : 4
26.10.2025
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 12 тур
Сендерийск
3 : 0
20.10.2025
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 11 тур
Фредерисия
0 : 2
05.10.2025
Брондбю
77' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Виборг
2 : 1
28.09.2025
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Оденсе
3 : 2
19.09.2025
Фредерисия
1' - 90'
90'
72'
Дания. Суперлига, 8 тур
Фредерисия
1 : 1
15.09.2025
Вайле
1' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 1
31.08.2025
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Фредерисия
1 : 0
24.08.2025
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Фредерисия
3 : 2
15.08.2025
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
10.08.2025
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Фредерисия
0 : 2
01.08.2025
Копенгаген
1' - 76'
Дания. Суперлига, 2 тур
Силькеборг
0 : 2
27.07.2025
Фредерисия
1' - 77'
42'
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