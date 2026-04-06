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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Фредерисия
Оденсе - Фредерисия: обзор матча 06 апреля 2026
Оденсе
06.04.2026, понедельник, 17:00
Дания. Суперлига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Фредерисия
90+3'
Й. Немец
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Фредерисия
Завершен
Замена
Bjørn Paulsen
️️️️➡️️
Фиете Арп
90'
+4
ГОЛ! 1:0!
Йона Немец
Пас отдал
Marcus McCoy
90'
+3
90'
Замена
Eskild Dall
️️️️➡️️
G. Marcussen
90'
+3'
Травма
Фиете Арп
89'
86'
Желтая карточка
Adam Andersen
Замена
William Martin
️️️️➡️️
Noah Ganaus
82'
77'
Замена
Андреас Пюндт
️️️️➡️️
Андерс Даль
77'
Замена
Йеппе Кудск
️️️️➡️️
Daniel Kristjansson
Замена
Yaya Bojang
️️️️➡️️
Julius Berthel Askou
68'
Замена
Йона Немец
️️️️➡️️
Жей-Рой Грот
67'
Замена
Фиете Арп
️️️️➡️️
Ансси Сухонен
67'
57'
Замена
Oscar Buch
️️️️➡️️
Sofus Johannesen
57'
Замена
Elias Hansborg
️️️️➡️️
Мозес Опондо
51'
Желтая карточка
Daniel Kristjansson
Желтая карточка
Николас Бюрги
18'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Оденсе
16
Вильяр Михра
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
13
Julius Berthel Askou
ЦЗ
15
Marcus McCoy
ЦЗ
22
Исмаила Уедраого
ОП
18
Max Ejdum
ЦП
10
Ансси Сухонен
ЦП
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
17
Noah Ganaus
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
(К)
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Фредерисия
90
Вальдемар Бирксе-Торсен
ВР
3
Adam Andersen
ЦЗ
5
Frederik Rieper
(К)
ЦЗ
8
J. Jessen
ЦЗ
17
Daniel Kristjansson
ЦЗ
14
Андерс Даль
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
16
Sofus Johannesen
ЦП
25
Friday Etim
ЦФ
7
G. Marcussen
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Хансен
Оденсе
30
Тео Сандер
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
24
Yaya Bojang
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
23
William Martin
ЦП
21
Vitus Friis
ЦП
7
Фиете Арп
ЦФ
11
Йона Немец
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
Фредерисия
42
Этьен Грин
ВР
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
15
Malthe Ladefoged
ЦЗ
18
Андреас Пюндт
ЦП
9
Patrick Egelund
ЦП
13
W. Madsen
ЦП
29
Elias Hansborg
ЦФ
97
Oscar Buch
ЦФ
19
Eskild Dall
ЦФ
3-1-2-4
16
Михра
5
Бюрги
13
15
22
Уедраого
18
10
Сухонен
31
Грот
20
8
Фалк-Йенсен
17
4-3-3
90
Бирксе-Торсен
5
8
17
3
14
Даль
11
Опондо
16
6
7
25
13
24
24
13
17
23
23
17
10
Сухонен
7
Арп
7
Арп
10
Сухонен
31
Грот
11
Немец
11
Немец
31
Грот
Арп
4
4
Арп
17
4
Кудск
4
Кудск
17
14
Даль
18
Пюндт
18
Пюндт
14
Даль
11
Опондо
29
29
11
Опондо
16
97
97
16
7
19
19
7
Остались в запасе
Оденсе
Фредерисия
30
Тео Сандер
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
21
Vitus Friis
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
42
Этьен Грин
ВР
15
Malthe Ladefoged
ЦЗ
9
Patrick Egelund
ЦП
13
W. Madsen
ЦП
Главный тренер
Микаэль Хансен
Остались в запасе
30
Тео Сандер
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
21
Vitus Friis
ЦП
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
15
Malthe Ladefoged
ЦЗ
9
Patrick Egelund
ЦП
13
W. Madsen
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Микаэль Хансен
Оденсе
Точно не сыграют
Якоб Бонде
ЦП
Фредерисия
Точно не сыграют
S. Crone
ЦЗ
Статистика матча Оденсе - Фредерисия
1
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
6
Нарушения
7
13
Офсайды
1
1
Количество передач
653
332
Сейвы
1
1
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.89
xGP (предотвращенные голы)
-0.51
-0.51
Информация о матче
Главный судья:
Aydin Uslu, Denmark
Стадион:
Оденсе
Посещаемость:
9105
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1
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6
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3 февраля 2020, 13:55
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
12 июня 2023, 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
1 сентября 2022, 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2 декабря 2021, 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
3 февраля 2020, 16:49
6
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2 : 2
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0 : 1
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Вайле
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Рандерс
2 : 2
11.05.2026
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4 : 1
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Вайле
2 : 0
10.05.2026
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3 : 3
03.05.2026
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Фредерисия
0 : 2
26.04.2026
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23.04.2026
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