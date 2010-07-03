|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2010
|85' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|24.09.2010
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Раменское (Раменское )
|19.09.2010
|83' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:4
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|28.08.2010
|46' -68'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|65'
|21.08.2010
|76' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|5:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|13.08.2010
|88' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|4:2
|Динамо (мол) (Москва)
|30.07.2010
|46' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:2
|Рубин (мол) (Казань)
|23.07.2010
|58' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|16.07.2010
|1' -46'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:2
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|03.07.2010
|1' -54'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|09.05.2010
|65' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|01.05.2010
|72' -90'
|Раменское (Раменское )
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|86'
|12.03.2010
|57' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)