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    Илья Сагдатуллин - статистика

    #75 | Полузащитник
    Имя Илья
    Отчество Наильевич
    Фамилия Сагдатуллин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 февраля 1991 (32 года)
    Рост 179
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит (мол) 13 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2010 85' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 3:0 Амкар (мол) (Пермь)
    24.09.2010 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:0 Раменское (Раменское )
    19.09.2010 83' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:4 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    28.08.2010 46' -68' Локомотив (мол) (Москва) 2:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    65'
    21.08.2010 76' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 5:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    13.08.2010 88' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 4:2 Динамо (мол) (Москва)
    30.07.2010 46' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:2 Рубин (мол) (Казань)
    23.07.2010 58' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    16.07.2010 1' -46' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:2 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    03.07.2010 1' -54' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    09.05.2010 65' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    01.05.2010 72' -90' Раменское (Раменское ) 0:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    86'
    12.03.2010 57' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
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