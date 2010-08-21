Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - ЦСКА (мол)
Зенит (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 21 августа 2010
Зенит (мол)
21.08.2010, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
5 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
26'
А. Ионов
33'
К. Суслов (АГ)
62'
С. Матяш
66'
А. Ионов
88'
Е. Иванов (АГ)
19'
А. Васильев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - ЦСКА (мол)
ГОЛ в свои ворота! 5:1!
Е. Иванов
Замена
С. Сипатов
️️️️
А. Васильев
Замена
В. Сушкин
️️️️
А. Ионов
Замена
С. Кверквелия
️️️️
И. Чеминава
Замена
И. Сагдатуллин
️️️️
С. Матяш
Замена
М. Батов
️️️️
Е. Башкиров
Замена
Л. Мушников
️️️️
М. Султонов
ГОЛ! 4:1!
А. Ионов
ГОЛ! 3:1!
С. Матяш
Замена
Н. Дзаламидзе
️️️️
С. Сердеров
Желтая карточка
С. Костин
Желтая карточка
Р. Гиголаев
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. Суслов
Замена
С. Федотов
️️️️
П. Тен
Желтая карточка
А. Киселев
ГОЛ! 1:1!
А. Ионов
Замена
В. Сиротов
️️️️
С. Мурихин
Замена
Н. Бочаров
️️️️
А. Петров
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Васильев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
13
Роланд Гиголаев
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
77
Александр Петров
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
ЦСКА (мол)
1
Иван Скрипник
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
20
Алексей Киселев
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Юрий Аджем
Зенит (мол)
81
Александр Глинских
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
34
Никита Бочаров
ЦП
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
ЦСКА (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
7
Леонид Мушников
ЦП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
10
Ника Дзаламидзе
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Зайцев
3
Костин
5
Абдулфаттах
5
Чеминава
98
Петров
44
Башкиров
13
Гиголаев
77
Петров
33
Мурихин
11
Ионов
10
Матяш
2-3-2-3
1
Скрипник
22
Тен
91
Суслов
20
Киселев
17
Васильев
8
Иванов
18
Попов
28
Султонов
28
Сердеров
10
Амбарцумян
92
Кобзарь
77
Петров
34
Бочаров
34
Бочаров
77
Петров
10
Матяш
75
Сагдатуллин
75
Сагдатуллин
10
Матяш
33
Мурихин
37
Сиротов
37
Сиротов
33
Мурихин
5
Чеминава
4
Кверквелия
4
Кверквелия
5
Чеминава
44
Башкиров
17
Батов
17
Батов
44
Башкиров
11
Ионов
10
Сушкин
10
Сушкин
11
Ионов
17
Васильев
17
Сипатов
17
Сипатов
17
Васильев
28
Султонов
7
Мушников
7
Мушников
28
Султонов
28
Сердеров
10
Дзаламидзе
10
Дзаламидзе
28
Сердеров
22
Тен
8
Федотов
8
Федотов
22
Тен
Остались в запасе
Зенит (мол)
ЦСКА (мол)
81
Александр Глинских
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
12
Станислав Плохих
ВР
Главный тренер
Юрий Аджем
Остались в запасе
81
Александр Глинских
ВР
Остались в запасе
12
Станислав Плохих
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Юрий Аджем
Статистика матча Зенит (мол) - ЦСКА (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
Новости команд
Все
Зенит (мол)
ЦСКА (мол)
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
Определился чемпион Молодежной футбольной лиги
30 октября
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
24 марта
1
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
Определился чемпион Молодежной футбольной лиги
30 октября
Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
24 марта
1
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
25 февраля
ЦСКА подписал новый контракт с игроком юношеской сборной России
2025.12.10 08:46
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+