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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Зенит (мол)
Локомотив (мол) - Зенит (мол): обзор матча 28 августа 2010
Локомотив (мол)
28.08.2010, суббота, 17:30
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
2 : 2
Завершен
Зенит (мол)
68'
Г. Нуров
90'
Д. Полоз
7'
С. Матяш
28'
А. Ионов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Зенит (мол)
Замена
С. Кверквелия
️️️️
С. Матяш
ГОЛ! 2:2!
Д. Полоз
Желтая карточка
Р. Гиголаев
Замена
М. Барсов
️️️️
Д. Кухарчук
Замена
М. Батов
️️️️
С. Мурихин
Замена
С. Мурихин
️️️️
И. Сагдатуллин
ГОЛ! 1:2!
Г. Нуров
Замена
Д. Кухарчук
️️️️
С. Джиоев
Желтая карточка
И. Сагдатуллин
Замена
А. Петров
️️️️
Н. Бочаров
Замена
А. Мальков
️️️️
С. Гаракоев
Замена
И. Сагдатуллин
️️️️
А. Ионов
Желтая карточка
А. Васильев
ГОЛ! 0:2!
А. Ионов
ГОЛ! 0:1!
С. Матяш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
52
Евгений Боданов
ВР
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Роман Быков
ЦП
18
Сослан Джиоев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
94
Георгий Нуров
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Локомотив (мол)
68
Александр Коршунов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
4
Даниил Лезгинцев
ПЗ
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
3
Алексей Мальков
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Зенит (мол)
81
Александр Глинских
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
77
Александр Петров
ЦП
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
3-4-3
52
Боданов
82
Мамонов
5
Миланович
6
Беляев
9
Гатагов
88
Быков
18
Джиоев
33
Гаракоев
7
Полоз
94
Нуров
11
Чочиев
4-1-2-1-2
1
Зайцев
98
Петров
3
Костин
5
Чеминава
4
Васильев
44
Башкиров
34
Бочаров
13
Гиголаев
11
Ионов
10
Матяш
99
Канунников
18
Джиоев
45
Кухарчук
45
Кухарчук
18
Джиоев
33
Гаракоев
3
Мальков
3
Мальков
33
Гаракоев
Кухарчук
14
Барсов
14
Барсов
Кухарчук
34
Бочаров
77
Петров
77
Петров
34
Бочаров
11
Ионов
75
Сагдатуллин
75
Сагдатуллин
11
Ионов
10
Матяш
4
Кверквелия
4
Кверквелия
10
Матяш
Сагдатуллин
33
Мурихин
33
Мурихин
Сагдатуллин
Мурихин
17
Батов
17
Батов
Мурихин
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Зенит (мол)
68
Александр Коршунов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
4
Даниил Лезгинцев
ПЗ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
81
Александр Глинских
ВР
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
68
Александр Коршунов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
4
Даниил Лезгинцев
ПЗ
Остались в запасе
81
Александр Глинских
ВР
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Локомотив (мол) - Зенит (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
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Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
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23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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