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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Рубин (мол)
Зенит (мол) - Рубин (мол): обзор матча 30 июля 2010
Зенит (мол)
30.07.2010, пятница, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
0 : 2
Завершен
Рубин (мол)
21'
С. Костин (АГ)
80'
И. Портнягин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Рубин (мол)
Замена
М. Батов
️️️️
И. Чеминава
Замена
А. Аскаров
️️️️
В. Устинов
ГОЛ! 0:2!
И. Портнягин
Желтая карточка
В. Устинов
Замена
М. Дойати
️️️️
А. Джалилов
Замена
С. Иоломанов
️️️️
И. Бикчантаев
Желтая карточка
А. Кулеша
Замена
А. Куклев
️️️️
И. Кухарчук
Замена
А. Петров
️️️️
Е. Башкиров
Замена
Б. Абдулфаттах
️️️️
А. Хохлов
Желтая карточка
Д. Тарабриков
Замена
Н. Бочаров
️️️️
А. Васильев
Замена
И. Бикчантаев
️️️️
В. Галиулин
Замена
И. Портнягин
️️️️
Д. Мирзаев
Замена
И. Сагдатуллин
️️️️
М. Канунников
Замена
В. Сиротов
️️️️
А. Ионов
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Костин
Желтая карточка
В. Бранди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Рубин (мол)
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
25
Илья Чебану
ВР
2
Артем Кулеша
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
28
Владимир Чернов
ЦП
12
Валерио Бранди
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
10
Алишер Джалилов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Зенит (мол)
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
34
Никита Бочаров
ЦП
77
Александр Петров
ЦП
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
53
Сердар Иоломанов
ЦЗ
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
7
Марат Дойати
ЦЗ
55
Артем Куклев
ЦП
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Зайцев
5
Хохлов
3
Костин
5
Чеминава
4
Васильев
44
Башкиров
98
Петров
33
Мурихин
23
Соснин
11
Ионов
99
Канунников
2-3-3-1
80
Тарабриков
19
Устинов
2
Кулеша
28
Чернов
12
Бранди
21
Галиулин
44
Кухарчук
10
Джалилов
23
Махмутов
22
Мирзаев
11
Ионов
37
Сиротов
37
Сиротов
11
Ионов
4
Васильев
34
Бочаров
34
Бочаров
4
Васильев
44
Башкиров
77
Петров
77
Петров
44
Башкиров
99
Канунников
75
Сагдатуллин
75
Сагдатуллин
99
Канунников
5
Хохлов
5
Абдулфаттах
5
Абдулфаттах
5
Хохлов
5
Чеминава
17
Батов
17
Батов
5
Чеминава
Бикчантаев
53
Иоломанов
53
Иоломанов
Бикчантаев
19
Устинов
4
Аскаров
4
Аскаров
19
Устинов
21
Галиулин
11
Бикчантаев
11
Бикчантаев
21
Галиулин
10
Джалилов
7
Дойати
7
Дойати
10
Джалилов
44
Кухарчук
55
Куклев
55
Куклев
44
Кухарчук
22
Мирзаев
97
Портнягин
97
Портнягин
22
Мирзаев
Остались в запасе
Зенит (мол)
Рубин (мол)
Главный тренер
Анатолий Давыдов
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Зенит (мол) - Рубин (мол)
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
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