Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Зенит (мол)
Кр. Советов (мол) - Зенит (мол): обзор матча 12 марта 2010
Кр. Советов (мол)
12.03.2010, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
0 : 2
Завершен
Зенит (мол)
60'
В. Сушкин
61'
Е. Башкиров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Зенит (мол)
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Дудиев
Замена
А. Хохлов
️️️️
Р. Гиголаев
Замена
Н. Бочаров
️️️️
А. Соснин
Замена
С. Мурихин
️️️️
В. Сушкин
Замена
А. Петров
️️️️
Е. Башкиров
ГОЛ! 0:2!
Е. Башкиров
ГОЛ! 0:1!
В. Сушкин
Замена
И. Сагдатуллин
️️️️
С. Матяш
Замена
Е. Попков
️️️️
С. Ткачев
Замена
А. Салугин
️️️️
И. Цаллагов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
22
Сергей Воронин
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
89
Александр Храмов
ЦЗ
2
Андрей Редя
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
0
Михаил Кузьмин
ЦП
25
Сергей Андрианов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
39
Алексей Попов
ЦФ
15
Андрей Часовских
ЦФ
18
Роман Половов
ЦФ
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
10
Станислав Матяш
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Кр. Советов (мол)
12
Евгений Попков
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
Зенит (мол)
81
Александр Глинских
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
5
Александр Хохлов
ЛЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
34
Никита Бочаров
ЦП
77
Александр Петров
ЦП
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
3-1-3-3
22
Воронин
43
Костяев
2
Редя
89
Храмов
15
Цаллагов
0
Кузьмин
25
Андрианов
11
Ткачев
18
Половов
15
Часовских
39
Попов
4-1-2-1-2
1
Зайцев
8
Дудиев
3
Костин
5
Абдулфаттах
98
Петров
44
Башкиров
23
Соснин
13
Гиголаев
11
Ионов
10
Сушкин
10
Матяш
11
Ткачев
12
Попков
12
Попков
11
Ткачев
15
Цаллагов
77
Салугин
77
Салугин
15
Цаллагов
23
Соснин
34
Бочаров
34
Бочаров
23
Соснин
44
Башкиров
77
Петров
77
Петров
44
Башкиров
10
Матяш
75
Сагдатуллин
75
Сагдатуллин
10
Матяш
8
Дудиев
4
Васильев
4
Васильев
8
Дудиев
13
Гиголаев
5
Хохлов
5
Хохлов
13
Гиголаев
10
Сушкин
33
Мурихин
33
Мурихин
10
Сушкин
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Зенит (мол)
81
Александр Глинских
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
Остались в запасе
81
Александр Глинских
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Зенит (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Стадион:
ЦСК ВВС
Новости команд
Все
Кр. Советов (мол)
Зенит (мол)
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+