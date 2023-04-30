Никита Люкевич - статистика
#88 | Нападающий
|Имя
|Никита
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Люкевич
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 апреля 2006 (18 лет)
|Имя
|Никита
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Люкевич
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 апреля 2006 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Брест
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2023
|Был в запасе
|Сморгонь (Сморгонь)
|3:1
|Динамо-Брест (Брест)
|06.11.2023
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Динамо (Минск)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|0:1
|Динамо-Брест (Брест)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|1:4
|Динамо-Брест (Брест)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|3:3
|Шахтер (Солигорск)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|2:2
|Нафтан (Новополоцк)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:1
|Динамо-Брест (Брест)
|06.08.2023
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:2
|Динамо-Брест (Брест)
|09.06.2023
|90' -90'
|Динамо (Минск)
|4:1
|Динамо-Брест (Брест)
|30.04.2023
|Был в запасе
|Нафтан (Новополоцк)
|0:3
|Динамо-Брест (Брест)
|23.04.2023
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:2
|БАТЭ (Борисов)
|09.04.2023
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|0:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)