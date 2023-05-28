Ivan Tsupa - статистика
#93 | Защитник
|Имя
|Ivan Tsupa
|Команда
|Окжетпес
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Ivan Tsupa
|Команда
|Окжетпес
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Окжетпес
|14
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.2023
|1' -90'
|Окжетпес (Кокшетау)
|1:1
|Актобе (Актобе)
|01.10.2023
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:2
|Окжетпес (Кокшетау)
|27.09.2023
|1' -90'
|Астана (Астана)
|5:2
|Окжетпес (Кокшетау)
|19.08.2023
|1' -90'
|Шахтер (Караганда)
|2:0
|Окжетпес (Кокшетау)
|23.07.2023
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:0
|Окжетпес (Кокшетау)
|15.07.2023
|1' -90'
|Окжетпес (Кокшетау)
|0:1
|Кайрат (Алматы)
|01.07.2023
|1' -90'
|Кайсар (Кызылорда)
|0:1
|Окжетпес (Кокшетау)
|25.06.2023
|1' -90'
|Окжетпес (Кокшетау)
|0:1
|Кайсар (Кызылорда)
|03.06.2023
|1' -90'
|Кайрат (Алматы)
|2:1
|Окжетпес (Кокшетау)
|28.05.2023
|1' -90'
|Окжетпес (Кокшетау)
|1:2
|Тобол (Костанай)
|21.05.2023
|1' -90'
|Ордабасы (Шымкент)
|1:0
|Окжетпес (Кокшетау)
|14.05.2023
|1' -90'
|Окжетпес (Кокшетау)
|0:0
|Астана (Астана)
|07.05.2023
|1' -90'
|Жетысу (Талдыкорган)
|1:0
|Окжетпес (Кокшетау)
|23.04.2023
|1' -90'
|Окжетпес (Кокшетау)
|1:1
|Шахтер (Караганда)