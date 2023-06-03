Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Окжетпес
Кайрат - Окжетпес: обзор матча 03 июня 2023
Кайрат
03.06.2023, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Окжетпес
8'
Ж. Пауло (П)
49'
Ж. Пауло
79'
Р. Болов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайрат - Окжетпес
79'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Болов
ГОЛ! 2:0!
Ж. Пауло
49'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Пауло
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
29
Антон Крачковский
ЦП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Окжетпес
13
Никита Чагров
ВР
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ЦЗ
93
Ivan Tsupa
ЦЗ
14
Самат Шамши
ПЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
30
Срджан Димитров
АП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦФ
11
Самат Сарсенов
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
Главный тренер
Владимир Муханов
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
39
Dias Kushkumbaev
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Окжетпес
1
Вячеслав Граб
ВР
28
Виктор Гунченко
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
7
Максим Драченко
ЦП
15
Нияз Идрисов
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
30
Санат Жумаханов
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
17
Жасулан Молдакараев
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
3-2-2-3
1
Ульянов
15
Арад
5
Васин
6
Садыбеков
4
Кейлер
4
Касабулат
23
Ульшин
29
Крачковский
18
Швырев
11
Пауло
11
Шушеначев
3-2-2-3
13
Чагров
5
Татаев
16
Шамши
93
14
Шамши
2
Рыжук
30
Димитров
9
Абзалов
12
Совет
11
Сарсенов
67
Калмырза
Остались в запасе
Кайрат
Окжетпес
44
Данил Устименко
ВР
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
39
Dias Kushkumbaev
ЦП
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
1
Вячеслав Граб
ВР
28
Виктор Гунченко
ПЗ
7
Максим Драченко
ЦП
49
Александр Джигеро
ЛВ
15
Нияз Идрисов
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
30
Санат Жумаханов
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
17
Жасулан Молдакараев
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Муханов
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
39
Dias Kushkumbaev
ЦП
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Остались в запасе
1
Вячеслав Граб
ВР
28
Виктор Гунченко
ПЗ
7
Максим Драченко
ЦП
49
Александр Джигеро
ЛВ
15
Нияз Идрисов
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
30
Санат Жумаханов
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
17
Жасулан Молдакараев
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Главный тренер
Владимир Муханов
Статистика матча Кайрат - Окжетпес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Окжетпес
3 : 0
24.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Улытау
2 : 0
11.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Кайрат
Окжетпес
«Кайрат» – «Мьeлльбю»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 17:20
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Мьелльбю» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Кайрат» – «Мьeлльбю»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 17:20
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Мьелльбю» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Окжетпес» – «Каспий»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Окжетпеса» и «Каспия» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Улытау» – «Окжетпес»: кто победит в матче 28 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
10 октября
«Окжетпес» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2026
18 сентября
«Окжетпес» – «Женис»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Казахстана 2026
17 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+