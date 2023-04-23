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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Окжетпес - Шахтер Караганда
Окжетпес - Шахтер Караганда: обзор матча 23 апреля 2023
Окжетпес
23.04.2023, воскресенье, 11:00
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер Караганда
90'
И. Брикнер
90+10'
Р. Каньяс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Окжетпес - Шахтер Караганда
90'
+10
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Каньяс
Желтая карточка
И. Брикнер
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
И. Брикнер
90'
Замена
С. Жумаханов
️️️️
С. Димитров
83'
Желтая карточка
Ж. Молдакараев
82'
81'
Желтая карточка
Т. Чогадзе
77'
Замена
Р. Туткышев
️️️️
А. Назымханов
76'
Замена
В. Дмитренко
️️️️
Ю. Перцух
Желтая карточка
Д. Рыжук
75'
Замена
С. Сарсенов
️️️️
Р. Болов
66'
62'
Замена
Ш. Флюк
️️️️
И. Свиридов
Замена
В. Гунченко
️️️️
А. Джигеро
59'
Замена
Ж. Молдакараев
️️️️
Ш. Абзалов
59'
Желтая карточка
Ш. Абзалов
45'
+1
Желтая карточка
Р. Болов
37'
37'
Желтая карточка
С. Букорац
34'
Желтая карточка
А. Назымханов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Окжетпес
13
Никита Чагров
ВР
16
Бексултан Шамши
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
93
Ivan Tsupa
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
25
Иван Брикнер
ЦП
7
Максим Драченко
ЦП
30
Срджан Димитров
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Муханов
Шахтер Караганда
30
Игорь Шацкий
ВР
3
Антон Толордава
ЦЗ
15
Богдан Савкив
ЦЗ
88
Рохер Каньяс
ЦП
25
Стефан Букорац
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
11
Иван Свиридов
ПВ
9
Темур Чогадзе
ПВ
2
Егор Алишаускас
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Окжетпес
12
Александр Довгаль
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
28
Виктор Гунченко
ПЗ
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
30
Санат Жумаханов
ЦФ
15
Нияз Идрисов
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
17
Жасулан Молдакараев
ЦФ
11
Самат Сарсенов
ЦФ
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
23
Руслан Туткышев
ЦП
22
Максим Галкин
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
4-2-3-1
13
Чагров
16
Шамши
5
Татаев
93
2
Рыжук
25
Брикнер
7
Драченко
9
Абзалов
30
Димитров
49
Джигеро
88
Болов
2-3-3-1
30
Шацкий
3
Толордава
15
Савкив
88
Каньяс
25
Букорац
88
Перцух
9
Чогадзе
18
Назымханов
11
Свиридов
2
Алишаускас
49
Джигеро
28
Гунченко
28
Гунченко
49
Джигеро
30
Димитров
30
Жумаханов
30
Жумаханов
30
Димитров
9
Абзалов
17
Молдакараев
17
Молдакараев
9
Абзалов
88
Болов
11
Сарсенов
11
Сарсенов
88
Болов
88
Перцух
5
Дмитренко
5
Дмитренко
88
Перцух
18
Назымханов
23
Туткышев
23
Туткышев
18
Назымханов
11
Свиридов
9
Флюк
9
Флюк
11
Свиридов
Остались в запасе
Окжетпес
Шахтер Караганда
12
Александр Довгаль
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
15
Нияз Идрисов
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
Главный тренер
Владимир Муханов
1
Егор Цуприков
ВР
44
Алмас Тюлюбай
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
22
Максим Галкин
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Остались в запасе
12
Александр Довгаль
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
15
Нияз Идрисов
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
44
Алмас Тюлюбай
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
22
Максим Галкин
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Владимир Муханов
Главный тренер
Вахид Масудов
Статистика матча Окжетпес - Шахтер Караганда
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Окжетпес
3 : 0
24.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Улытау
2 : 0
11.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Информация о матче
Стадион:
Окжетпес
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