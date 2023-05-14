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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Окжетпес - Астана
Окжетпес - Астана: обзор матча 14 мая 2023
Окжетпес
14.05.2023, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Астана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Окжетпес - Астана
Желтая карточка
С. Димитров
47'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Окжетпес
13
Никита Чагров
ВР
16
Бексултан Шамши
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
93
Ivan Tsupa
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
7
Максим Драченко
ЦП
25
Иван Брикнер
ЦП
30
Срджан Димитров
АП
30
Санат Жумаханов
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Муханов
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Окжетпес
12
Александр Довгаль
ВР
28
Виктор Гунченко
ПЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
11
Самат Сарсенов
ЦФ
15
Нияз Идрисов
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
17
Жасулан Молдакараев
ЦФ
Астана
22
Данил Подымский
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
29
Душан Йованчич
ОП
5
Исламбек Куат
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
4-2-2-2
13
Чагров
16
Шамши
5
Татаев
93
2
Рыжук
7
Драченко
25
Брикнер
49
Джигеро
30
Димитров
88
Болов
30
Жумаханов
3-2-2-2-1
93
Чондрич
33
Ароян
5
Томашевич
15
Бейсебеков
13
Оганесян
55
Аманович
10
Томасов
70
Урега
7
Эбонг
10
Астанов
98
Дарбо
Остались в запасе
Окжетпес
Астана
12
Александр Довгаль
ВР
28
Виктор Гунченко
ПЗ
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
9
Шохан Абзалов
ЛВ
11
Самат Сарсенов
ЦФ
15
Нияз Идрисов
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
17
Жасулан Молдакараев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Муханов
19
Михаил Габышев
ПЗ
22
Данил Подымский
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
29
Душан Йованчич
ОП
5
Исламбек Куат
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
13
Станислав Басманов
ЛВ
11
Игор Иванович
ПВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
12
Александр Довгаль
ВР
28
Виктор Гунченко
ПЗ
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
9
Шохан Абзалов
ЛВ
11
Самат Сарсенов
ЦФ
15
Нияз Идрисов
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
17
Жасулан Молдакараев
ЦФ
Остались в запасе
19
Михаил Габышев
ПЗ
22
Данил Подымский
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
29
Душан Йованчич
ОП
5
Исламбек Куат
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
13
Станислав Басманов
ЛВ
11
Игор Иванович
ПВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Муханов
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Окжетпес - Астана
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Окжетпес
3 : 0
24.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Улытау
2 : 0
11.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
Окжетпес
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