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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Астана - Окжетпес
Астана - Окжетпес: обзор матча 27 сентября 2023
Астана
27.09.2023, среда, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
5 : 2
Завершен
Окжетпес
8'
А. Аимбетов
17'
М. Томасов
25'
М. Томасов (П)
89'
Д. Дарбо (П)
90+4'
М. Томасов
51'
А. Татаев
86'
С. Сарсенов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астана - Окжетпес
ГОЛ! 5:2!
М. Томасов
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Д. Дарбо
89'
86'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
С. Сарсенов
83'
Замена
M. Tolebek
️️️️
С. Шамши
Замена
Т. Досмагамбетов
️️️️
Ф. Урега
77'
76'
Замена
С. Сарсенов
️️️️
Р. Болов
Замена
А. Дарабаев
️️️️
М. Эбонг
69'
60'
Замена
Б. Татар
️️️️
С. Димитров
Замена
А. Марочкин
️️️️
А. Бейсебеков
60'
51'
ГОЛ! 3:1!
А. Татаев
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Томасов
25'
ГОЛ! 2:0!
М. Томасов
17'
ГОЛ! 1:0!
А. Аимбетов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
10
Марин Томасов
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Окжетпес
13
Никита Чагров
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
93
Ivan Tsupa
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ЦЗ
14
Самат Шамши
ПЗ
7
Максим Драченко
ЦП
19
Даурен Жумат
ЦП
30
Срджан Димитров
АП
15
Нияз Идрисов
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Муханов
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
11
Ян Вороговский
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Окжетпес
1
Вячеслав Граб
ВР
27
Никита Губарев
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
77
M. Tolebek
ЦФ
32
Беньямин Татар
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
11
Самат Сарсенов
ЦФ
4-3-1-2
93
Чондрич
55
Аманович
15
Бейсебеков
5
Томашевич
13
Оганесян
70
Урега
10
Лончар
10
Томасов
7
Эбонг
98
Дарбо
95
Аимбетов
3-2-2-1-2
13
Чагров
2
Рыжук
93
16
Шамши
14
Шамши
5
Татаев
7
Драченко
19
Жумат
30
Димитров
88
Болов
15
Идрисов
70
Урега
27
Досмагамбетов
27
Досмагамбетов
70
Урега
15
Бейсебеков
22
Марочкин
22
Марочкин
15
Бейсебеков
7
Эбонг
6
Дарабаев
6
Дарабаев
7
Эбонг
14
Шамши
77
77
14
Шамши
30
Димитров
32
Татар
32
Татар
30
Димитров
88
Болов
11
Сарсенов
11
Сарсенов
88
Болов
Остались в запасе
Астана
Окжетпес
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ОП
11
Ян Вороговский
ЦП
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
1
Вячеслав Граб
ВР
27
Никита Губарев
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
10
Adil Battalov
ЦФ
Главный тренер
Владимир Муханов
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ОП
11
Ян Вороговский
ЦП
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Вячеслав Граб
ВР
27
Никита Губарев
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
10
Adil Battalov
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Владимир Муханов
Статистика матча Астана - Окжетпес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Окжетпес
3 : 0
24.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Улытау
2 : 0
11.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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