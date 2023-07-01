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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайсар - Окжетпес
Кайсар - Окжетпес: обзор матча 01 июля 2023
Кайсар
01.07.2023, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Окжетпес
44'
Р. Болов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсар - Окжетпес
84'
Замена
С. Сарсенов
️️️️
Р. Болов
Вторая желтая
Ж. Педро
82'
75'
Замена
М. Калмырза
️️️️
С. Шамши
Желтая карточка
Ж. Педро
52'
49'
Желтая карточка
С. Жумаханов
44'
ГОЛ! 0:1!
Р. Болов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
89
Бен Загре
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
99
Жоао Педро
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
77
Василий Совпель
ОП
5
Горан Миложко
ОП
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
73
Дидар Жалмукан
ЦФ
17
Куаныш Калмуратов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Окжетпес
12
Александр Довгаль
ВР
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
93
Ivan Tsupa
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
14
Самат Шамши
ПЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
7
Максим Драченко
ЦП
30
Срджан Димитров
АП
30
Санат Жумаханов
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Муханов
Кайсар
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
55
Джео Данни Экра
ОП
6
Магжан Бауржан
ЦП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
27
Giorgi Bukhaidze
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦФ
Окжетпес
1
Вячеслав Граб
ВР
28
Виктор Гунченко
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
15
Нияз Идрисов
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
17
Жасулан Молдакараев
ЦФ
11
Самат Сарсенов
ЦФ
4-2-1-3
88
Сикач
89
Загре
18
Прындета
99
Педро
5
Кенесбек
77
Совпель
5
Миложко
13
Сахалбаев
17
Калмуратов
73
Жалмукан
45
Зульфикаров
3-2-1-2-2
12
Довгаль
93
16
Шамши
5
Татаев
14
Шамши
2
Рыжук
7
Драченко
30
Димитров
9
Абзалов
88
Болов
30
Жумаханов
14
Шамши
67
Калмырза
67
Калмырза
14
Шамши
88
Болов
11
Сарсенов
11
Сарсенов
88
Болов
Остались в запасе
Кайсар
Окжетпес
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
55
Джео Данни Экра
ОП
6
Магжан Бауржан
ЦП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
27
Giorgi Bukhaidze
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
1
Вячеслав Граб
ВР
28
Виктор Гунченко
ПЗ
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
49
Александр Джигеро
ЛВ
15
Нияз Идрисов
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
17
Жасулан Молдакараев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Муханов
Остались в запасе
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
55
Джео Данни Экра
ОП
6
Магжан Бауржан
ЦП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
27
Giorgi Bukhaidze
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦФ
Остались в запасе
1
Вячеслав Граб
ВР
28
Виктор Гунченко
ПЗ
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
49
Александр Джигеро
ЛВ
15
Нияз Идрисов
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
17
Жасулан Молдакараев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Владимир Муханов
Статистика матча Кайсар - Окжетпес
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Окжетпес
3 : 0
24.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Улытау
2 : 0
11.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Информация о матче
Стадион:
Стадион имени Г. Муратбаева
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