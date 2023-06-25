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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Окжетпес - Кайсар
Окжетпес - Кайсар: обзор матча 25 июня 2023
Окжетпес
25.06.2023, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Кайсар
56'
А. Кенесбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Окжетпес - Кайсар
90'
+4
Замена
О. Махан
️️️️
В. Совпель
Замена
С. Совет
️️️️
Ш. Абзалов
88'
87'
Желтая карточка
Д. Бородин
86'
Замена
P. Mendy
️️️️
Д. Жалмукан
Желтая карточка
С. Жумаханов
83'
Замена
А. Джигеро
️️️️
И. Брикнер
73'
Замена
С. Жумаханов
️️️️
Р. Болов
72'
Желтая карточка
Ш. Абзалов
67'
56'
ГОЛ! 0:1!
А. Кенесбек
18'
Желтая карточка
Г. Миложко
10'
Желтая карточка
К. Калмуратов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Окжетпес
1
Вячеслав Граб
ВР
93
Ivan Tsupa
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ЦЗ
14
Самат Шамши
ПЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
25
Иван Брикнер
ЦП
7
Максим Драченко
ЦП
30
Срджан Димитров
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Муханов
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
89
Бен Загре
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
77
Василий Совпель
ОП
5
Горан Миложко
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
73
Дидар Жалмукан
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
17
Куаныш Калмуратов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Окжетпес
28
Виктор Гунченко
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
30
Санат Жумаханов
ЦФ
35
Yaroslav Baginski
ЦФ
15
Нияз Идрисов
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
Кайсар
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
55
Джео Данни Экра
ОП
6
Магжан Бауржан
ЦП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
21
Prosper Mendy
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Граб
2
Рыжук
5
Татаев
16
Шамши
93
14
Шамши
25
Брикнер
7
Драченко
9
Абзалов
30
Димитров
88
Болов
3-2-1-1-3
88
Сикач
5
Кенесбек
18
Прындета
89
Загре
77
Совпель
5
Миложко
9
Бородин
13
Сахалбаев
17
Калмуратов
45
Зульфикаров
73
Жалмукан
25
Брикнер
49
Джигеро
49
Джигеро
25
Брикнер
88
Болов
30
Жумаханов
30
Жумаханов
88
Болов
9
Абзалов
12
Совет
12
Совет
9
Абзалов
77
Совпель
29
Махан
29
Махан
77
Совпель
73
Жалмукан
21
21
73
Жалмукан
Остались в запасе
Окжетпес
Кайсар
28
Виктор Гунченко
ПЗ
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
35
Yaroslav Baginski
ЦФ
15
Нияз Идрисов
ЦФ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
Главный тренер
Владимир Муханов
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
55
Джео Данни Экра
ОП
6
Магжан Бауржан
ЦП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Остались в запасе
28
Виктор Гунченко
ПЗ
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
35
Yaroslav Baginski
ЦФ
15
Нияз Идрисов
ЦФ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
Остались в запасе
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
55
Джео Данни Экра
ОП
6
Магжан Бауржан
ЦП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Муханов
Главный тренер
Дмитрий Огай
Статистика матча Окжетпес - Кайсар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Окжетпес
3 : 0
24.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Улытау
2 : 0
11.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
Стадион:
Окжетпес
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