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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Окжетпес - Кайрат
Окжетпес - Кайрат: обзор матча 15 июля 2023
Окжетпес
15.07.2023, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Кайрат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Окжетпес - Кайрат
73'
Замена
Д. Сергеев
️️️️
О. Арад
Замена
В. Гунченко
️️️️
С. Совет
64'
Замена
Ш. Абзалов
️️️️
М. Драченко
64'
Замена
Ж. Молдакараев
️️️️
С. Жумаханов
64'
Желтая карточка
А. Татаев
50'
25'
Желтая карточка
Ф. Баньяк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Окжетпес
13
Никита Чагров
ВР
93
Ivan Tsupa
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
14
Самат Шамши
ПЗ
7
Максим Драченко
ЦП
30
Срджан Димитров
АП
15
Нияз Идрисов
ЦФ
30
Санат Жумаханов
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
Главный тренер
Владимир Муханов
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Окжетпес
28
Виктор Гунченко
ПЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
11
Самат Сарсенов
ЦФ
17
Жасулан Молдакараев
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
35
Yaroslav Baginski
ЦФ
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
29
Антон Крачковский
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
3-1-1-5
13
Чагров
93
5
Татаев
14
Шамши
7
Драченко
30
Димитров
30
Жумаханов
12
Совет
67
Калмырза
88
Болов
15
Идрисов
3-2-3
1
Ульянов
4
Касабулат
15
Арад
6
Садыбеков
5
Васин
5
Кургин
11
Пауло
18
Швырев
22
Сейдахмет
12
Совет
28
Гунченко
28
Гунченко
12
Совет
7
Драченко
9
Абзалов
9
Абзалов
7
Драченко
30
Жумаханов
17
Молдакараев
17
Молдакараев
30
Жумаханов
15
Арад
18
Сергеев
18
Сергеев
15
Арад
Остались в запасе
Окжетпес
Кайрат
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
11
Самат Сарсенов
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
35
Yaroslav Baginski
ЦФ
Главный тренер
Владимир Муханов
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Остались в запасе
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
11
Самат Сарсенов
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
35
Yaroslav Baginski
ЦФ
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Муханов
Главный тренер
Кирилл Кекер
Статистика матча Окжетпес - Кайрат
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Окжетпес
3 : 0
24.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Улытау
2 : 0
11.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
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