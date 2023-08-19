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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Шахтер Караганда - Окжетпес
Шахтер Караганда - Окжетпес: обзор матча 19 августа 2023
Шахтер Караганда
19.08.2023, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Окжетпес
66'
И. Свиридов
90+2'
Т. Чогадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер Караганда - Окжетпес
ГОЛ! 2:0!
Т. Чогадзе
90'
+2
79'
Замена
С. Шамши
️️️️
М. Калмырза
79'
Замена
M. Tolebek
️️️️
Ж. Молдакараев
ГОЛ! 1:0!
И. Свиридов
66'
63'
Желтая карточка
Ж. Молдакараев
Замена
Р. Муртазаев
️️️️
М. Галкин
46'
Желтая карточка
Т. Чогадзе
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
30
Игорь Шацкий
ВР
15
Богдан Савкив
ЦЗ
3
Антон Толордава
ЦЗ
25
Стефан Букорац
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
9
Темур Чогадзе
ПВ
11
Иван Свиридов
ПВ
22
Максим Галкин
ЦФ
2
Егор Алишаускас
ЦФ
Главный тренер
Игорь Солошенко
Окжетпес
13
Никита Чагров
ВР
16
Бексултан Шамши
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
93
Ivan Tsupa
ЦЗ
19
Даурен Жумат
ЦП
7
Максим Драченко
ЦП
30
Срджан Димитров
АП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦФ
17
Жасулан Молдакараев
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Муханов
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
23
Руслан Туткышев
ЦП
22
Георгий Захаренко
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
9
Айбар Абдулла
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
99
Данила Карпиков
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Окжетпес
1
Вячеслав Граб
ВР
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
14
Самат Шамши
ПЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
15
Нияз Идрисов
ЦФ
77
M. Tolebek
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
30
Санат Жумаханов
ЦФ
11
Самат Сарсенов
ЦФ
2-3-3-2
30
Шацкий
15
Савкив
3
Толордава
25
Букорац
88
Каньяс
88
Перцух
9
Чогадзе
18
Назымханов
11
Свиридов
2
Алишаускас
22
Галкин
3-2-1-4
13
Чагров
16
Шамши
5
Татаев
93
19
Жумат
7
Драченко
30
Димитров
88
Болов
12
Совет
17
Молдакараев
67
Калмырза
22
Галкин
7
Муртазаев
7
Муртазаев
22
Галкин
67
Калмырза
14
Шамши
14
Шамши
67
Калмырза
17
Молдакараев
77
77
17
Молдакараев
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Окжетпес
1
Егор Цуприков
ВР
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
23
Руслан Туткышев
ЦП
22
Георгий Захаренко
ЦП
9
Айбар Абдулла
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
99
Данила Карпиков
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Солошенко
1
Вячеслав Граб
ВР
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
9
Шохан Абзалов
ЛВ
15
Нияз Идрисов
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
30
Санат Жумаханов
ЦФ
11
Самат Сарсенов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Муханов
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
23
Руслан Туткышев
ЦП
22
Георгий Захаренко
ЦП
9
Айбар Абдулла
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
99
Данила Карпиков
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Остались в запасе
1
Вячеслав Граб
ВР
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
27
Beksultan Amangeldy
ЦП
9
Шохан Абзалов
ЛВ
15
Нияз Идрисов
ЦФ
10
Adil Battalov
ЦФ
30
Санат Жумаханов
ЦФ
11
Самат Сарсенов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Солошенко
Главный тренер
Владимир Муханов
Статистика матча Шахтер Караганда - Окжетпес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Окжетпес
3 : 0
24.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Улытау
2 : 0
11.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Информация о матче
Стадион:
Шахтер
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