Роберто Корраль - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Роберто
|Фамилия
|Корраль
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вальядолид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Роберто
|Фамилия
|Корраль
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вальядолид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|1' - 90'
|Шахтер
|1:0
|Металлист
|Украина. Премьер-лига, 20 тур
|01.04.2023
|Был в запасе
|Металлист
|0:0
|Колос
|Украина. Премьер-лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|01.04.2023
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|0:0
|Колос (Ковалевка)