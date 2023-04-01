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    Роберто Корраль - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Роберто
    Фамилия Корраль
    Команда Металлист
    Состав Основной
    Родной город Вальядолид
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 сентября 1997 (25 лет)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 1' - 90' Шахтер 1:0 Металлист Украина. Премьер-лига, 20 тур
    01.04.2023 Был в запасе Металлист 0:0 Колос Украина. Премьер-лига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 1' -90' Шахтер (Донецк) 1:0 Металлист (Харьков)
    01.04.2023 Был в запасе Металлист (Харьков) 0:0 Колос (Ковалевка)
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