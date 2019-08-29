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Алексейс Вишняковс
Статистика
Алексейс Вишняковс - статистика
Завершил карьеру
26 июля 1984 (42), Рига
#20 | Полузащитник
173 см | 73 кг
Латвия
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рига
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Рига
1 : 0
29.08.2019
Копенгаген
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Копенгаген
3 : 1
22.08.2019
Рига
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
ХИК
2 : 2
15.08.2019
Рига
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Рига
2 : 1
01.08.2019
Пяст
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Пяст
3 : 2
25.07.2019
Рига
Был в запасе
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