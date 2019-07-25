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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Пяст - Рига
Пяст - Рига: обзор матча 25 июля 2019
Пяст
25.07.2019, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
3 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Рига
66'
Я. Червински
22'
Р. Дебелко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пяст - Рига
ГОЛ! 1:1!
Я. Червински
66'
22'
ГОЛ! 0:1!
Р. Дебелко
Начало матча
Статистика матча Пяст - Рига
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
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07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
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Польша. Экстракласа, 11 тур
Гурник
1 : 1
18.10.2026
Пяст
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05.11.2026
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22.10.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Рига
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18.10.2026
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