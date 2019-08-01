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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рига - Пяст
Рига - Пяст: обзор матча 01 августа 2019
Рига
01.08.2019, четверг, 19:30
Лига Европы, 2 раунд
2 : 1
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Пяст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рига - Пяст
Желтая карточка
О. Лайзанс
89'
Желтая карточка
Р. Дебелко
39'
Начало матча
Статистика матча Рига - Пяст
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Рига
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
- : -
26.11.2026
Рига
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Огре Юнайтед
0 : 0
01.11.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Гробиня
2 : 5
26.10.2026
Рига
Лига конференций, 2 тур
Пафос
1 : 1
22.10.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Рига
2 : 1
18.10.2026
Супер Нова
Пяст
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
- : -
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Гурник
1 : 1
18.10.2026
Пяст
Информация о матче
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Рига
Пяст
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