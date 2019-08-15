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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ХИК - Рига
ХИК - Рига: обзор матча 15 августа 2019
ХИК
15.08.2019, четверг, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Рига
5'
П. Форселл
62'
Р. Дебелко
80'
Р. Дебелко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ХИК - Рига
86'
Желтая карточка
Р. Дебелко
80'
ГОЛ! 1:2!
Р. Дебелко
62'
ГОЛ! 1:1!
Р. Дебелко
Пас отдал
О. Лайзанс
Желтая карточка
П. Форселл
61'
ГОЛ! 1:0!
П. Форселл
5'
Начало матча
Статистика матча ХИК - Рига
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Рига
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
- : -
26.11.2026
Рига
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Огре Юнайтед
0 : 0
01.11.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Гробиня
2 : 5
26.10.2026
Рига
Лига конференций, 2 тур
Пафос
1 : 1
22.10.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Рига
2 : 1
18.10.2026
Супер Нова
Информация о матче
Стадион:
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