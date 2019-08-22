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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Копенгаген - Рига
Копенгаген - Рига: обзор матча 22 августа 2019
Копенгаген
22.08.2019, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 раунд
3 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Рига
18'
В. Фишер
62'
П. Сотириу (П)
41'
В. Камеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Рига
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Сотириу
62'
41'
ГОЛ! 1:1!
В. Камеш
ГОЛ! 1:0!
В. Фишер
Пас отдал
П. Бенгтссон
18'
Начало матча
Статистика матча Копенгаген - Рига
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Рига
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
- : -
26.11.2026
Рига
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Огре Юнайтед
0 : 0
01.11.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Гробиня
2 : 5
26.10.2026
Рига
Лига конференций, 2 тур
Пафос
1 : 1
22.10.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Рига
2 : 1
18.10.2026
Супер Нова
Информация о матче
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