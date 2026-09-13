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Команды
Ростов
Игор Ногейра
Статистика
€ 600 тыс
Игор Ногейра - статистика
Ростов
27 марта 1995 (31)
#40 | Защитник
187 см
Бразилия
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Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
3 : 0
13.09.2026
Ростов
1' - 90'
55'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
3 : 1
05.09.2026
Факел
1' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Португалия. Примейра 2023/2024
Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ростов
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Ростов
2 : 0
01.09.2026
ЦСКА
1' - 46'
Россия. Кубок, 1 тур
Акрон
0 : 4
04.08.2026
Ростов
1' - 46'
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