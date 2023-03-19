Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Diego Madritsch - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Diego Madritsch
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рид 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 1' -67' Рид (Рид) 1:3 Хартберг (Хартберг)
    01.04.2023 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:0 Рид (Рид)
    19.03.2023 69' -90' Рид (Рид) 0:0 Вольфсберг (Вольфсберг)
    • Читайте нас: 