Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. ФНЛ 2012/2013 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008