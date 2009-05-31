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Рикарду
Статистика
Рикарду - статистика
Завершил карьеру
11 февраля 1976 (50)
#35 | Вратарь
188 см
Португалия
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Чемпионат Европы 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
20
-34
0
-1
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
1 : 1
31.05.2009
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Малага
1 : 1
23.05.2009
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Бетис
2 : 0
17.05.2009
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
1 : 0
09.05.2009
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Бетис
0 : 2
03.05.2009
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
2 : 0
26.04.2009
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
1 : 2
22.04.2009
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
2 : 0
19.04.2009
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
3 : 3
04.04.2009
Нумансия
1' - 90'
90'
90'
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
1 : 1
22.03.2009
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
0 : 0
15.03.2009
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Мальорка
3 : 3
08.03.2009
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
2 : 2
01.03.2009
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Реал
6 : 1
21.02.2009
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Бетис
2 : 2
14.02.2009
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1 : 2
07.02.2009
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
2 : 2
01.02.2009
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Рекреативо
1 : 0
25.01.2009
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
1 : 3
18.01.2009
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Бетис
1 : 2
11.01.2009
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Альмерия
1 : 0
04.01.2009
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Бетис
0 : 1
21.12.2008
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
2 : 0
14.12.2008
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
1 : 1
07.12.2008
Эспаньол
Был в запасе
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