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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Бетис
Депортиво - Бетис: обзор матча 22 марта 2009
Депортиво
22.03.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
9'
Х. Верду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Бетис
Желтая карточка
Р. Оливейра
Замена
Л. Монсон
️️️️
А. Эмана
Желтая карточка
Арсу
Желтая карточка
М.
Желтая карточка
Х. Родригес
Замена
Н. Лассад
️️️️
Х. Верду
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Рики
ГОЛ! 1:0!
Х. Верду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
16
Гонсалес Серхио
ЦП
25
Хоан Верду
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Бетис
35
Рикарду
ВР
3
Фернандо Вега
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
6
Мелли
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
25
Арсу
ЦП
15
Мехмет Аурелио
ЦП
8
Ашилль Эмана
АП
0
Рикардо Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Франциско Чапарро
Депортиво
78
Густаво Мунуа
ВР
0
Пабло Амо
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
6
Жулиан Де Гузман
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
8
Идальго Кристиан
ПВ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Бетис
13
Касто
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
37
Давид Одонкор
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
4-3-1-1
1
Арансубиа
16
Луис
19
Колотто
15
Лауре
22
Лопо
7
Лафита
16
Серхио
22
Родригес
25
Верду
11
Рики
4-2-1-1
35
Рикарду
22
Нельсон
5
Хуанито
6
Мелли
3
Вега
25
Арсу
15
Аурелио
8
Эмана
0
Оливейра
11
Рики
21
Валерон
21
Валерон
11
Рики
8
Кристиан
8
Кристиан
25
Верду
11
Лассад
11
Лассад
25
Верду
8
Эмана
18
Монсон
18
Монсон
8
Эмана
2
Дамиа
2
Дамиа
5
Ривера
5
Ривера
Остались в запасе
Депортиво
Бетис
78
Густаво Мунуа
ВР
0
Пабло Амо
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
6
Жулиан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
13
Касто
ВР
37
Давид Одонкор
ЦЗ
Главный тренер
Франциско Чапарро
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
0
Пабло Амо
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
6
Жулиан Де Гузман
ЦП
Остались в запасе
13
Касто
ВР
37
Давид Одонкор
ЦЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Франциско Чапарро
Статистика матча Депортиво - Бетис
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Риасор
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